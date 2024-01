Exército Equatoriano mostra como são as tatuagens dos membros de organizações terroristas

Na última terça-feira, 16 de janeiro de 2023, as Forças Armadas capturaram e prenderam pessoas pertencentes e ligadas a organizações terroristas em diferentes áreas do país. No entanto, após realizar operações em Orellana, onde prenderam três indivíduos, eles mostraram como são algumas das tatuagens dos grupos que são alvo do Governo Nacional.

“As Forças Armadas do Equador, durante operações militares executadas em #Orellana, realizaram a apreensão de três cidadãos e a apreensão de uma arma de fogo”, informou o Exército Equatoriano em sua conta oficial do X (ex Twitter).

Em relação aos detidos, um deles usava um dos emblemas de duas organizações terroristas: trata-se do símbolo dos 'Los Tiguerones', metade do rosto de um tigre, com uma águia, símbolo dos 'Águilas Killlers'.

Ele o tinha tatuado no peito acompanhado de uma frase que dizia: "irmandade até a morte, uma única assinatura".

Ejército Ecuatoriano muestra como luce uno de los tatuajes que portan los miembros de organizaciones terroristas. Imagen: @EjercitoECU

Os criminosos capturados tinham tatuagens da organização terrorista ‘Los Tiguerones’ e queriam evitar o controle militar

Na tarde desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, o Exército Equatoriano conseguiu neutralizar quatro indivíduos com tatuagens da organização terrorista 'Tiguerones', em Esmeraldas. Durante a busca na residência, os militares encontraram armas, munições e substâncias sujeitas a controle.

Em uma operação militar contra o terrorismo executada no calçadão de Atacames, foi evidenciado que quatro indivíduos tentaram evitar o controle militar ao entrar em uma residência”, informou o Exército Equatoriano em sua conta oficial do X (ex Twitter).

Além disso, ele informou que "a ação militar eficiente permitiu neutralizar esses indivíduos que têm tatuagens da organização terrorista Los Tiguerones".