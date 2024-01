Descoberta confirma destruição de cidade de Gate, citada na Bíblia

Uma recente descoberta científica de quatro universidades israelitas utiliza o campo magnético da Terra para confirmar a destruição da cidade filisteia de Gate, evento relatado no Segundo Livro dos Reis, da Bíblia. O estudo, publicado na 'Plos One', revela detalhes intrigantes e resolve uma antiga polêmica.

Cientistas israelitas desenvolveram um método inovador baseado na medição do campo magnético da Terra para confirmar eventos bíblicos. Ao aplicar a técnica em tijolos queimados de uma estrutura datada da Idade do Ferro em Tell es-Safi, identificada como a antiga cidade de Gate, os pesquisadores confirmaram a narrativa de sua destruição pelo rei sírio Hazel.

Tijolos que contam histórias

O primeiro autor do estudo, Yoav Vaknin, explicou que a argila dos tijolos contém partículas ferromagnéticas que se comportam como minúsculas 'bússolas' ou ímãs. O aquecimento, característico de um incêndio, libera sinais dessas partículas, que se alinham ao campo magnético da Terra. Essa técnica permite identificar se um tijolo foi queimado ou apenas seco ao Sol.

O método de desmagnetização térmica foi crucial para determinar se os tijolos queimados estavam alinhados, indicando um incêndio localizado. A pesquisa mostrou que os tijolos queimaram e esfriaram no local, corroborando a narrativa bíblica da destruição da cidade de Gate.

Além disso, a análise evidenciou que os tijolos foram secos ao Sol, não em forno, resolvendo a antiga controvérsia sobre a tecnologia disponível na época.

O coautor do estudo, Erez Ben-Yosef, da Universidade de Tel Aviv, destacou que a descoberta não apenas confirma eventos históricos, mas também fornece insights sobre as tecnologias da antiguidade.

Esta abordagem inovadora abre portas para novas interpretações de eventos antigos por meio da análise do campo magnético da Terra.

A pesquisa representa um marco na interseção entre ciência e história, utilizando tecnologias modernas para validar narrativas milenares. A confirmação da destruição da cidade de Gate destaca a relevância contínua da pesquisa científica na compreensão do passado.