Cosméticos inovadores: muco de caracol como segredo para uma pele radiante

O uso de muco de caracol na busca por uma pele saudável e radiante remonta aos antigos gregos, que exploravam suas propriedades anti-inflamatórias.

Atualmente, essa prática antiga ressurgiu como uma tendência global, impulsionada pela popularidade na Coreia do Sul e compartilhada nas redes sociais.

Produto cosmético

Na década de 1980, criadores chilenos de caracóis notaram efeitos surpreendentes em suas mãos ao manusear esses animais para o mercado alimentício francês.

O muco, também conhecido como mucina ou secreção de caracol, ganhou destaque na América do Sul como um ingrediente cosmético. A pergunta que persiste é: será que essa prática milenar realmente funciona?

Será que funciona? Muco de caracol é alternativa na indústria cosmética https://t.co/bzLLBuWkAD pic.twitter.com/PCbB9cSnAq — ZMusic Brasil (@zmusicbrasil) January 17, 2024

Estudos anteriores indicam que o muco desses caramujos contém antioxidantes, estimula a produção de colágeno e é rico em vitaminas A e E naturais.

Estas propriedades sugerem benefícios, como redução de sinais de envelhecimento e inflamação. No entanto, alguns pesquisadores enfatizam a necessidade de mais ensaios clínicos para validar sua eficácia.

Pesquisas mostram que o extrato de mucina cria uma barreira protetora contra a poluição do ar, reduzindo inflamações e sinais de envelhecimento causados por estresse oxidativo.

Além dos cuidados com a pele, estudos da City University of New York sugerem que o muco de caracol poderia ter aplicações em tratamento de feridas e até mesmo como adesivo natural em bioengenharia.

Desafios e futuro da indústria

Embora o mercado global de produtos com muco de caracol esteja avaliado em US$ 555 milhões, desafios como a necessidade de muitos caracóis e a crescente inviabilidade do mercado natural levaram à criação de versões sintéticas do produto.

Esta abordagem não apenas atende à demanda, mas também permite ajustes e melhorias nas propriedades dos produtos com facilidade.

À medida que a ciência continua desvendando os segredos do muco de caracol, a indústria cosmética aguarda ansiosamente novas descobertas nos próximos anos, prometendo inovações além das expectativas.