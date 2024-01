As fotos da modelo de 72 anos que busca a coroa do Miss Universo

Depois de dezenas de anos de operação do Miss Universo, as regras mudaram em relação aos requisitos das pessoas que podem participar no concurso de beleza mais importante do mundo. Anteriormente, havia restrições maiores para participar do concurso, mas desde 2023, é diferente.

Até 2022, as mulheres deveriam ser solteiras, sem filhos e só poderiam concorrer até os 27 anos de idade. Agora, é permitida a participação de mulheres casadas, divorciadas com filhos, trans e não há limite de idade.

Diante disso, muitas pessoas têm buscado realizar seus sonhos, e esse é o caso de Iris Alioto, uma argentina de 72 anos de idade que já é uma candidata oficial a ser Miss Buenos Aires e, se avançar, participará do Miss Argentina e, caso vença o concurso, representará seu país e lutará pela coroa do Miss Universo 2024, que será realizado no México.

Quem é Iris Alioto?

Iris Amelia Alioto tem 72 anos e nasceu em Buenos Aires, Argentina. Ela é atriz, modelo, escritora, tradutora e dançarina. Ela se define como uma mulher destemida e que busca representar seu país com sua beleza, carisma e grande conhecimento.

Não faltaram críticas a essa abertura do concurso, pois se afasta dos cânones de buscar a pessoa ‘mais bonita do universo’ nas idades que o concurso tem mantido ao longo de sete décadas.

Iris Amelia não é a única. Recentemente foi revelado que Jocelyn Cubales, uma mulher de 69 anos, se tornou a participante de maior idade ao se inscrever no concurso Miss Universo Filipinas Quezón. Cubales, mãe de dois filhos e avó de dois netos, afirmou que decidiu participar do concurso para inspirar mulheres de todas as idades a perseguirem seus sonhos.