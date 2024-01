Antigas cidades de 2.500 anos revelam civilizações complexas na Amazônia

Uma pesquisa recente, publicada na revista 'Science' neste mês de janeiro, revelou a presença de antigas cidades com 2.500 anos na Amazônia, desafiando a ideia de que esta vasta região era pouco habitada no passado.

Conduzido ao longo de anos, o estudo utilizou tecnologia avançada de sensor a laser acoplado a um avião para mapear extensas áreas da floresta, revelando cidades antigas de grande dimensão e complexidade.

Descobrindo cidades ocultas

Na década de 1970, o arqueólogo Stéphen Rostain encontrou indícios de antigas estradas e montes de terra no interior da floresta equatoriana. Recentemente, com o auxílio da tecnologia a laser, pesquisadores identificaram cinco grandes assentamentos, cada um com aproximadamente 300 quilômetros quadrados.

Estas antigas cidades revelam uma estrutura complexa, incluindo praças no centro e construções em madeira, totalizando mais de 6 mil plataformas de terra.

Antigas cidades foram descobertas em região que hoje corresponde ao Equador. https://t.co/AEc4nVzmnX — Mega Curioso (@MegaCurioso) January 16, 2024

Além das construções, estradas impressionantes, com até 10 metros de largura e 20 quilômetros de extensão, foram descobertas, conectando áreas residenciais.

Cultivos de mandioca, milho, feijão e batata-doce indicam que essas civilizações não eram nômades, mas sim agrícolas e bem estruturadas. As plataformas elevadas, algumas com 5 metros de altura, sugerem propósitos cerimoniais.

Período de ocupação e mistérios

Acredita-se que essas cidades tenham sido habitadas entre 600 a.C. e 500 d.C., precedendo civilizações como Machu Picchu e o Império Romano. Especula-se que um antigo vulcão tenha influenciado o desenvolvimento dessas cidades, fornecendo solos férteis, mas seu papel exato permanece incerto.

O desaparecimento dessas sociedades também é um mistério, com cinzas vulcânicas espalhadas pela região.

Com base nas evidências, estima-se que pelo menos 10 mil pessoas viveram nessas cidades amazônicas antigas. Esta descoberta marca o início de um novo capítulo na exploração da América do Sul, revelando um passado surpreendente e ainda pouco conhecido.