Tio proíbe sobrinho de dirigir seu carro e afirma: ‘Ele dirige feito um louco”

Um tio buscou por apoio no Reddit depois de passar por uma situação complicada envolvendo seu sobrinho, e seu carro. Sem se identificar, o homem conta que precisou dizer a verdade ao rapaz quando se recusou a emprestar seu carro.

Conforme o relato, o homem conta que nas primeiras horas da manhã recebeu uma ligação de seu irmão contando que o sobrinho tinha se envolvido em um acidente de carro.

“O carro teve perda total, mas ele sofreu apenas algumas escoriações. Segundo meu irmão ele derrapou no gelo, mas eu sei que não foi isso que aconteceu porque meu sobrinho dirige feito um louco”.

“Quando andei com ele literalmente precisei falar várias e várias vezes para ele diminuir a velocidade e parar de ficar cortando as pessoas no trânsito. Para ajudar, ele dirigia um carro velho que não colaborava. Falei o mesmo para meu irmão, mas como ele dirige igual ou pior que o filho, não deu em nada. Eu simplesmente me recuso a pegar carona com eles e é isso”.

Ele se recusou a emprestar o carro

O tio então revela que durante a ligação seu irmão pediu a ele para emprestar seu carro para o sobrinho. Mesmo que o veículo esteja temporariamente na casa do rapaz ele não quer que o carro seja utilizado.

“Eu pedi para meu irmão colocar o telefone no viva-voz para meu sobrinho escutar o que eu tinha a dizer. Então falei que ele não poderia usar meu carro porque ele é adulto, tem 21 anos e precisa encarar as consequências de seus atos”.

“Falei que o avisei diversas vezes para mudar sua forma de dirigir antes que ele se mate ou mate alguém e que ele teve sorte de não morrer no acidente. Ele não pode simplesmente dar perda total no carro e esperar ganhar outro emprestado no dia seguinte, como adulto ele deve se virar e ir de trem para o trabalho”.

Leia também: Mulher é acusada de ser uma ‘péssima mãe’ por anunciar seu retorno ao trabalho

“Ele começou a reclamar que vai precisar fazer várias baldeações, mas eu disse que isso não é problema meu, e que ele pode acordar mais cedo para chegar no horário. Ele começou a me xingar e desligou o telefone”, finaliza o tio.

Para os usuários do Reddit, ele fez bem em tomar essa atitude, mas deve buscar o carro antes que o sobrinho o utilize mesmo sem autorização.

“Você agiu corretamente! Fica esperto e dá um jeito de buscar seu carro ou seu sobrinho vai utilizá-lo mesmo sem autorização”, comentou uma pessoa.

“Se você pretende vender o carro, tente entrar em um acordo e vender o carro para eles, assim o problema passa a ser deles e não seu”, finalizou outra.