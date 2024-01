Preso no banheiro durante voo, passageiro recebe bilhete por debaixo da porta

Um passageiro da SpiceJet enfrentou uma experiência de voo nada agradável ao ficar preso no banheiro durante quase todo o trajeto, resultando em um comunicado da companhia aérea e reembolso integral.

O incidente ocorreu em um voo noturno de uma hora e 45 minutos de Mumbai para Bengaluru. O passageiro, que não teve o nome divulgado, ficou preso na lavatória devido a um mau funcionamento da fechadura após usar o banheiro pouco depois da decolagem.

Tanto a tripulação quanto outros passageiros tentaram libertar o passageiro, mas, lamentavelmente, sem sucesso. Em um gesto incomum, a equipe deslizou uma nota sob a porta, tranquilizando o passageiro e informando sobre os esforços para resolver a situação durante o voo.

Aviao-Interno-Kelly-2

Kelly / Pexels

Nota reconfortante

A nota dizia: "senhor, tentamos o nosso melhor para abrir a porta, no entanto, não conseguimos. Não entre em pânico. Estamos pousando em alguns minutos, então, por favor, feche a tampa do vaso e sente-se nela. Assim que a porta principal for aberta, um engenheiro virá". O passageiro foi finalmente libertado após o pouso, recebendo apoio médico imediato.

A SpiceJet emitiu um comunicado expressando pesar pelo inconveniente causado e pediu desculpas ao passageiro. Além disso, a companhia ofereceu um reembolso total pela inusitada situação vivenciada pelo viajante.

Incidentes como esse, embora raros, destacam os desafios inesperados que podem surgir durante viagens aéreas. A resposta ágil da companhia em oferecer reembolso demonstra o compromisso em lidar com circunstâncias únicas e garantir a satisfação dos passageiros.