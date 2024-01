Por que as fezes têm esse odor? Desvendando o mistério do mau cheiro

Desde o nascimento, aprendemos que as fezes não são conhecidas por seu aroma agradável. Mas por que esse fenômeno biológico ocorre?

Um estudo revela que compostos da digestão, especialmente o escatol, e a ação de bactérias no trato gastrointestinal são os principais responsáveis pelo mau cheiro das fezes, diz o Mega Curioso.

Entrevistada pelo WordsSideKick.com, a nutricionista clínica Shelby Yaceczko, da Universidade da Califórnia de Los Angeles, explicou que as fezes liberam subprodutos da digestão, incluindo o escatol.

Este composto, resultante da decomposição do aminoácido L-triptofano pelas bactérias, é um dos principais responsáveis pelo odor desagradável. Embora em pequenas concentrações, o escatol seja associado a aromas agradáveis, como o jasmim, sua presença nas fezes gera um odor completamente diferente.

Por que as fezes são fedidas? https://t.co/7sMYdcR5Wl — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) January 14, 2024

Mais de 10 mil espécies microbianas coexistem no corpo humano, superando em número as células humanas. Esses microrganismos, essenciais para a digestão, desempenham um papel crucial no odor das fezes.

Diferentes tipos de bactérias emitem gases variados, dependendo dos alimentos ingeridos, contribuindo para a diversidade de odores no processo digestivo.

O que comemos afeta o cheiro

Padrões alimentares, consumo de álcool, suplementos dietéticos e medicamentos influenciam o odor fecal. Álcoois de açúcar, como o sorbitol, presente em doces, e alimentos ricos em sulfato, como ovos e repolho, contribuem para o mau cheiro.

Alimentos processados e açucarados dificultam a digestão, resultando em fezes mais fedorentas. O consumo excessivo de álcool pode danificar o processo digestivo, intensificando o odor.

Quando se preocupar com cheiro?

Mudanças temporárias no cheiro podem ser resultado de ajustes no processo digestivo devido a alterações na dieta ou medicação. No entanto, se o mau cheiro persistir e estiver acompanhado de sintomas como diarreia, sangue nas fezes, dor abdominal ou febre, é aconselhável procurar ajuda médica.

A ciência por trás do odor fecal oferece insights sobre nossa saúde digestiva e destaca quando o mau cheiro pode indicar problemas mais sérios.