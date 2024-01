Pássaro invade armário ‘faz deboche’ ao tentar ser capturado pela dona: ‘Atrevida’

Prince, o pássaro de Tamia Overes, é acostumado a entrar nos lugares onde não é chamado, causando problemas dentro de casa. Enérgica, a menina costuma se sentar dentro de latas de lixo, cantar nos locais e destruir as coisas. No entanto, ninguém contava com sua carta na manga. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ela pode ser um amor e demonstrar afeto apenas nos seus termos, mas na maioria das vezes ela é atrevida e tenta se meter em encrencas”, disse Overes ao The Dodo.

“O dia em que soubemos que Prince adora copos foi quando a encontramos em um armário, sentada em uma cafeteira”, disse Overes. “Ela estava sentada lá dentro dançando um pouco quando a encontramos. Inicialmente pensamos que tinha ficado presa, então abrimos a tampa para sair e ela se recusou a se mover. Alguns dias depois, exatamente a mesma coisa aconteceu novamente. Então, tiramos a tampa da cafeteira e a deixamos brincar com a cafeteira. A cafeteira tem o nome de ‘Cafeteira de Apoio Emocional.’”

O pássaro migrou da cafeteira para as xícaras e potes de vidro. Ao descobrir o armário, onde os residentes guardam todos os copos mais sofisticados, Prince descobriu e resolver vestir sua personalidade destrutiva.

‘Deboche’ de ave

“Ela tenta entrar no armário proibido várias vezes ao dia”, disse Overes. “Ela até começou a voar como um beija-flor e a levitar em frente ao armário para tentar entrar.”

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Prince surge no armário proibido e ainda debocha de sua dona, dando uma festa dentre os copos especiais da casa.

“Nas vezes em que Prince acaba entrando no armário proibido, a única palavra que posso usar para descrevê-la seria selvagem”, disse Overes. “Ela pula e zomba de mim (rindo, dançando ou cantando) e depois tenta empurrar os copos para fora da prateleira. Ela até começa a rosnar quando tenta tirá-la de lá.

Apesar do comportamento de Prince, sua família já está acostumada. No entanto, sempre mantêm uma atenção para evitar que sua característica destrutiva cause mais danos.