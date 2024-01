Pai castigou seu filho depois de ser detido por “se envolver em más companhias”

Não há dor maior para um pai do que observar seu filho “seguindo o caminho errado” e causando danos à sociedade. O desconforto pode se manifestar de várias formas, inclusive desencadeando sua raiva em relação ao seu amado filho.

Na última quarta-feira, 17 de janeiro, as imagens de um senhor que “faz justiça” a um jovem, possivelmente seu filho, depois de ser apreendido por membros da Polícia Nacional viralizaram.

Padre castigou seu filho depois de ser detido Captura de tela

O perfil de X, Minuto & Medio, publicou a gravação onde o suposto delinquente recebe vários golpes de seu possível progenitor, este último usou um bastão para demonstrar seu descontentamento e atacar a área de suas coxas.

“Trabalha”, repete várias vezes o homem vestindo botas de borracha e uma camiseta branca. Por sua vez, o jovem se limita a contorcer-se de dor; os policiais foram observadores do momento.

Embora a localidade e a data do vídeo sejam desconhecidas, o mesmo provocou uma série de reações nas plataformas digitais. Muitos chegaram ao acordo tácito de que o homem mostrou impotência ao não corrigir seu filho a tempo.

Padre castigou seu filho depois de ser detido Captura de tela

Reações

“O mundo precisa de mais pais como ele, não de pais que choram porque tiraram as armas dos que estão na prisão”; “Deve ter doído muito para o pai ver as bobagens que o filho faz, parece que o senhor é trabalhador”; “De um lado o carinho e do outro a rigidez. O burro com lenha e o entendido com sinais”, foram alguns dos comentários.