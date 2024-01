Mãe encontra cobra venenosa na gaveta de cuecas do filho

Uma mãe na Austrália fez uma descoberta chocante ao encontrar uma cobra venenosa escondida na gaveta de cuecas de seu filho de 3 anos. A cobra, da espécie eastern brown, conhecida por sua venenosa picada, foi localizada durante uma rotina diária de buscar roupas para seu filho.

Mark Pelley, profissionalmente conhecido como The Snake Hunter, compartilhou imagens do incidente no Facebook. O vídeo mostra Pelley vasculhando a cômoda antes de localizar a cobra marrom na parte superior da gaveta, sobre algumas cuecas coloridas.

"Isso não é algo que você vê todo dia", exclamou Pelley ao avistar a cobra. A mãe do menino pergunta incrédula: "como ela entrou lá?".

A origem do inesperado hóspede

A mãe percebeu que a cobra havia se infiltrado em uma pilha de roupas dobradas enquanto retirava a roupa do varal, conforme a legenda da postagem de Pelley. O pacote de roupas, sem o conhecimento dela, continha a segunda cobra mais venenosa do mundo.

"Isso é impressionante, não é?", comentou Pelley no vídeo, logo após localizar a cobra.

As cobras marrons são encontradas da região norte de Queensland até o sul da Austrália, na parte oriental do país, conforme informações do Museu Australiano. Essas cobras são responsáveis por mais da metade de todas as picadas sérias de cobra na Austrália nas últimas décadas, de acordo com a Universidade de Melbourne. No mesmo período, mais de 60% das mortes por picada de cobra na Austrália foram causadas por cobras marrons.

Em casos fatais, as vítimas costumam desmaiar entre 30 minutos e uma hora após serem picadas por uma cobra marrom, à medida que seu sistema cardiovascular entra em colapso, alerta a universidade.