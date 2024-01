Valdomiro Costa não sabia que um novo projeto poderia fazer com que ele encontrasse um verdadeiro tesouro.

Em entrevista ao g1, o Valdomiro revelou que cresceu ouvindo histórias sobre a corrida do ouro em Tocantins, o que acabou se tornando um sonho para o lavrador. Para isso, ele juntou dinheiro e comprou um detector de metal usado.

Para a surpresa do homem, a busca pelo ouro foi contemplada logo no primeiro dia, após ele encontrar um ‘tesouro’ em um terreno perto de casa. “Eu pensei, isso aí é ouro. Tem o ouro que eu tava [sic] caçando né?”, disse o lavrador após a máquina apitar.

Rapidamente ele quebrou o objeto e se deparou com mais de 200 moedas antigas. Por não conhecer os itens, o primeiro sentimento foi de decepção. “Eu nem via ‘ligança’ [importância]. A ligança minha era de arrumar ouro. Falei ‘ah, não vale nada não. Amanhã cedo eu vou é caçar ouro’”, desabafou.

Pensando em jogar as moedas foras, seu filho Raelson Costa lembrou da disciplina de história pediu ajuda de uma professora.

“Eu sou muito bem chegado nessa matéria de história e geografia. Aí veio na minha cabeça: ‘eu vou abrir com ela, que eu sei que eu posso confiar nela’, porque para mim ela é que nem uma mãe. E aí nós começamos essa pesquisa”, afirmou o filho.

O achado também deixou a professora empolgada. “Quando eu vi a datação aqui: 1816. Eu falei ‘nossa, isso aqui é um tesouro’. Eu sei que isso aqui tem um valor histórico imenso, porque foi do período colonial e do período imperial”, disse Janilde Cursino.

Lavrador compra detector de metal e descobre 'tesouro' no primeiro dia

Moedas raras

Após as pesquisas, eles chegaram a conclusão que as 206 moedas eram de bronze e uma delas, de 960 réis, era de prata, também chamada de ‘patacão’.

“As pessoas escondiam os tesouros dos saqueadores ou até para sonegar os altos impostos da coroa. A gente pensou em várias hipóteses, mas não dá ao certo para dizer quando e porque elas foram enterradas”, comentou a professora em entrevista ao site.

“Ainda no período colonial, o território que hoje é o Tocantins foi rota do ciclo do ouro depois que bandeirantes passaram pela região. O município de Conceição do Tocantins, que era uma vila em um garimpo, foi fundado na metade do século XVIII.

Como há poucos registros históricos da época, o mistério em torno das moedas aumenta. Por enquanto, não é possível saber quem enterrou esse dinheiro ou quando” , revela o g1.

Por possivelmente fazer parte da história do Brasil, as moedas serão guardadas em um cofre de um banco de outra cidade enquanto Valdomiro entende o que pode ser feito com o ‘tesouro’.

“Eu quero ajudar minha família porque nós somos uma família, assim fraca [de condições], não tem condição quase. Dar oportunidade dos meus filhos ao estudo. Se for muito dinheiro, não vai ficar nada para mim, eu quero deixar pros meus filhos”, disse o lavrador.

Bens da União

Ainda segundo a reportagem, uma equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) avalia a região onde as moedas foram encontradas para comprovar se elas são mesmo material arqueológico histórico.

“A primeira questão é que todo material, quando ele é caracterizado como material arqueológico, seja histórico ou pré-histórico, ele passa a ser um bem da União, conforme a Lei Federal de 1924 a 1961, que fala sobre a proteção dos sítios arqueológicos”, explicou a superintendente do Iphan Cejane, Leal Muniz.

