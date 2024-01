Jejum intermitente: estudo sugere mudanças no cérebro

O jejum intermitente, prática controversa para combater a obesidade, agora está sob os holofotes de um estudo chinês. Realizado com 25 voluntários obesos, o experimento de 62 dias revela perda de peso e alterações notáveis no cérebro e intestino, levantando questões cruciais sobre os efeitos dessa dieta.

Perda de peso e transformações

Participantes perderam em média 7,6 kg, representando 7,8% do peso corporal. No entanto, as mudanças não se limitaram ao físico. O estudo indicou alterações nas atividades cerebrais associadas à obesidade e na produção de bactérias intestinais.

Os resultados destacam a dinâmica complexa entre a restrição energética intermitente e suas repercussões no organismo.

Exames de ressonância magnética apontaram alterações nas áreas cerebrais ligadas ao apetite e compulsão por comida, oferecendo pistas sobre como o jejum intermitente pode impactar a regulação alimentar.

A interligação entre mudanças no microbioma intestinal e atividades cerebrais destaca a complexidade dessa relação.

A análise do microbioma intestinal, incluindo bactérias específicas como Coprococcus vem e Eubacterium hallii, revelou associações diretas com regiões cerebrais específicas.

O cientista médico Xiaoning Wang enfatiza a complexidade dessa comunicação bidirecional, onde o microbioma produz substâncias que afetam o cérebro, e vice-versa, impactando o comportamento alimentar.

Relevância contra a obesidade

Com mais de um bilhão de pessoas no mundo consideradas obesas, a pesquisa aponta para uma compreensão aprimorada da interação cérebro-intestino como um passo importante.

O próximo desafio é desvendar os mecanismos precisos dessa comunicação em pessoas obesas, especialmente durante a perda de peso, destaca o cientista biomédico Liming Wang.

O estudo chinês sobre o jejum intermitente não apenas revela impactos físicos, mas destaca uma intricada conexão entre cérebro, intestino e dieta. Essa pesquisa promete contribuir significativamente para a compreensão de como nossos hábitos alimentares influenciam não apenas nossa forma física, mas também nossa saúde.