Homem força a namorada a lavar a louça e afirma: ‘Era a obrigação dela”

Um caso publicado no Reddit durante a noite deste sábado está causando uma grande revolta nos leitores da plataforma. Em tom de desabafo, um homem criticou a atitude da namorada, que se recusou a lavar a louça após rasgar suas luvas de borracha.

Sem se identificar, o rapaz conta que mora junto com a namorada há 2 anos e que em novembro sua companheira foi demitida de forma inesperada. A perda do emprego da jovem pegou o casal de surpresa já que ela era a pessoa que ganhava mais dinheiro na casa.

“Ela vem encontrando dificuldades para conseguir um novo emprego, então eu disse para ela ficar tranquila pois eu consigo tomar conta da casa mesmo recebendo menos do que ela recebia”.

“Enquanto ela está sem trabalhar, ela vem cuidando de todas as necessidades do nosso apartamento e eu aprecio muito isso. Ela faz o jantar, limpa a casa e cuida dos nossos dois gatos bagunceiros. Além de fazer as compras e tudo mais. Sempre quando eu chego o jantar está na mesa me esperando, mesmo sem eu nunca ter pedido por isso”, revela o rapaz.

Ele comprou uma briga com a companheira

Segundo ele, a namorada tem alguns problemas sensoriais relacionados a água de louça suja, por isso ela utiliza luvas de borracha para lavar a louça. No entanto, no dia em questão ela acabou rasgando seu último par de luvas e pediu ajuda dele para lavar os pratos do jantar.

“Eu tinha passado por um dia difícil no trabalho e disse a ela que lavaria os pratos no dia seguinte, ao que ela respondeu que eu nunca faço isso e que ela não conseguiria dormir com a pia cheia de louça suja”.

Leia também: Mãe é criticada por ‘fuçar’ no celular devido a uma nota baixa

“Foi aí que eu posso ter exagerado, pois eu disse a ela que se essa fosse a maior preocupação que ela tinha era só pegar e lavar a louça sem as luvas. Eu também falei que a água da pia não ia machucar ela e que eu sou quem está pagando as contas da casa. Ela ficou quieta e começou a lavar as louças visivelmente desconfortável, depois ela ainda lavou as mãos repetidas vezes, admito que estou me sentindo mal”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele tem motivos para se sentir mal.

“Você errou feio, espero que saiba disso”, comentou uma pessoa.

“Em suas próprias palavras, sua companheira decidiu fazer todas essas coisas por conta própria e as luvas dela estavam rasgadas, ela apenas te pediu um favor”, finalizou outra.