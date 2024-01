Confira os 6 passaportes mais poderosos do mundo

Viajar pelo mundo é um desejo compartilhado por muitos, mas nem todos os passaportes têm o mesmo poder de acesso. Descubra as nações com os passaportes mais influentes, permitindo a entrada em 194 destinos sem visto em 2024, de acordo com o Mega Curioso.

Veja a lista

Com a globalização em alta, possuir um passaporte não é suficiente. Descubra as seis nações cujos passaportes lideram a lista de acesso global, abrindo portas para até 194 destinos sem a necessidade de visto.

6º lugar: Austrália, República Tcheca, Nova Zelândia e Polônia

Quatro nações compartilham a sexta posição, oferecendo aos seus cidadãos acesso a 189 destinos sem visto. Uma mudança na política australiana pode impactar esse ranking em breve.

5º lugar: Grécia, Malta e Suíça

Grécia, Malta e Suíça ocupam o quinto lugar, proporcionando a seus cidadãos a entrada em 190 destinos sem a necessidade de visto. Desafios diplomáticos ainda afetam a lista de alguns.

4º lugar: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido

Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido compartilham a quarta posição, com acesso a 191 destinos. Restrições específicas ainda se aplicam a alguns membros desse grupo.

3º lugar: Áustria, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos

Áustria, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos conquistam a terceira posição, oferecendo a seus cidadãos acesso a 192 destinos sem visto. Algumas nações impõem requisitos específicos.

Se você for portador de um desses passaportes, terá acesso a 194 destinos diferentes sem grandes burocracias. https://t.co/CjQBLdAeEl — Mega Curioso (@MegaCurioso) January 15, 2024

2º lugar: Finlândia, Coreia do Sul e Suécia

Finlândia, Coreia do Sul e Suécia garantem o segundo lugar, permitindo a entrada em 193 destinos sem visto. Uma surpresa: esses passaportes são aceitos nos Estados Unidos sem necessidade de visto.

1º lugar: França, Alemanha, Itália, Espanha, Japão e Singapura

A liderança é compartilhada por seis nações, oferecendo a incrível possibilidade de viajar para 194 destinos sem visto. Estas nações se destacam no cenário global, proporcionando uma mobilidade sem precedentes para seus cidadãos.

Descubra a importância da liberdade de viagem e como esses passaportes se tornaram os verdadeiros protagonistas em um mundo cada vez mais conectado.