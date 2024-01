2024 se tornará o ano mais quente da história?

Aquecimento global Apesar da proximidade do limite crítico de 1,5 °C nas temperaturas globais, a batalha contra as emissões que aquecem o clima deve continuar (Freepik)

O Serviço de Mudanças Climáticas Copérnico (CCCS) da União Europeia, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas e a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) dos Estados Unidos anunciaram conjuntamente que 2023 foi o ano mais quente já registrado. Os dados, que superam o recorde anterior estabelecido em 2016, indicam um aumento significativo nas temperaturas médias em todo o mundo.

O CCCS e a OMM informaram que o ano de 2023 foi 1,48 °C mais quente em comparação com os níveis pré-industriais. Este número está muito próximo do limite de 1,5 °C estabelecido pelos Acordos Climáticos de Paris de 2015, um ponto de referência que as nações se comprometeram a não ultrapassar globalmente.

"Isto acontecerá este ano. A temperatura global subirá muito acima de 1,5°C no meio do ano e com a próxima fase de resfriamento tropical não cairá muito abaixo de 1,5°C, então, na prática, estaremos lá em 2024", afirma James Hansen, professor adjunto que dirige o Programa de Ciência, Consciência e Soluções Climáticas do Instituto da Terra da Universidade de Columbia (EUA).

Os cientistas acreditavam há muito tempo que alcançar um aumento de 1,5 °C nas temperaturas globais levaria décadas. Contrariando essas previsões, os dados de 2023 do CCCS indicaram que todos os dias daquele ano a temperatura média mundial foi pelo menos 1 °C mais quente do que os níveis pré-industriais, e metade dos dias ultrapassou os 1,5 °C. Em particular, dois dias de novembro registraram um aumento de mais de 2 °C.

Os dados correspondentes da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), que costumam ser mais conservadores, colocaram a média de 2023 em 1,35 °C acima dos níveis pré-industriais. A NOAA também alertou que havia uma chance em três de que as temperaturas de 2024 subissem ainda mais, e 99% de probabilidade de que estivesse entre os cinco anos mais quentes da história.

De acordo com alguns especialistas, ultrapassar o limite de 1,5 ºC poderia ter consequências catastróficas para o meio ambiente, como intensificação de tempestades, graves secas, ondas de calor extremas e inundações devastadoras, o que apresentaria desafios sem precedentes para a segurança e o bem-estar humanos.

Hansen, no entanto, tem uma opinião mais conservadora:

Não há nada de mágico em um aquecimento global de 1,5ºC. Apenas veremos um pouco mais do que já estamos vendo começar a surgir: uma tendência crescente de fenômenos climáticos extremos. Por um lado, ondas de calor, secas e incêndios mais extremos no verão, mas também tempestades mais fortes, com mais episódios de precipitações extremas e inundações.

Mas há esperança na luta contra a mudança climática?

"Sim. A melhor esperança é que os jovens percebam que nossa democracia está corrompida. Os políticos de Washington estão sendo comprados e pagos por interesses particulares. Precisamos ter um terceiro partido que não receba dinheiro de interesses especiais. Isso é possível. Os jovens têm mostrado que podem se comunicar através das redes sociais e apoiar um candidato (Barack Obama, Bernie Sanders) - não há necessidade de aceitar dinheiro de interesses particulares, como fazem nossos dois partidos - que se sentem no direito de se juntar à "elite" quando são eleitos. Consertar nosso clima, e muitas outras coisas, requer consertar nossa democracia removendo a corrupção de Washington. Isso é possível", concluiu James Hansen.

ENTREVISTA

James Hansen, professor responsável pelo Programa de Ciência, Consciência e Soluções Climáticas do Instituto da Terra da Universidade de Columbia, EUA.

P: Você acredita que 2024 será o ano mais quente da história?

- Com toda segurança. O atual fenômeno do El Niño (uma oscilação climática tropical natural) e um desequilíbrio energético sem precedentes no planeta (um efeito humano devido ao aumento dos gases de efeito estufa e à diminuição dos aerossóis de origem humana) estão causando um aumento na temperatura global. O desequilíbrio energético significa que mais energia da luz solar está sendo absorvida do que emitida para o espaço na forma de calor. Esse desequilíbrio é medido com precisão a partir do espaço.

P: Quais regiões do mundo são mais vulneráveis a fenômenos meteorológicos extremos em 2024?

- Os lugares que já estão à beira do clima extremo, como os trópicos e os subtrópicos no verão: Índia e Sudeste Asiático são especialmente vulneráveis. No entanto, as latitudes médias também são vulneráveis ao aumento de fenômenos extremos, como tem sido observado no noroeste do Pacífico nos últimos anos. É difícil saber onde ocorrerão os fenômenos extremos em um determinado ano.

P: Quais medidas preventivas as autoridades podem adotar para evitar consequências devastadoras?

- A mudança climática é um problema de longo prazo. Só pode ser resolvido através de políticas que impactem a mudança ao longo de décadas. O governo dos Estados Unidos está fazendo um trabalho terrível ao lidar com problemas de longo prazo, como demonstrado pelo seu enorme déficit de gastos, que na prática consiste em pedir dinheiro emprestado aos nossos filhos e netos.

P: E os cidadãos comuns? Como devem se preparar para os fenômenos meteorológicos extremos deste ano?

- É tarde demais para mudar o clima deste ano. Nós fizemos a nossa cama. Agora temos que dormir nela. Mas ainda podemos influenciar o mundo em que nossos filhos e netos viverão. E, é claro, devemos ser sensatos. Por exemplo, não comprar uma casa em uma área suscetível a inundação.

P: Se você tivesse o poder de fazer uma mudança imediata na política mundial para influenciar positivamente a mudança climática, qual seria?

- Taxa e bonificação de carbono. Cobrar uma taxa das empresas de combustíveis fósseis nas minas e portos de entrada nacionais e distribuir o dinheiro de forma uniforme entre os cidadãos (depositado eletronicamente em cartões de débito). 70% dos cidadãos sairão ganhando mesmo com o aumento dos preços dos combustíveis fósseis e de tudo que é fabricado com eles; os ricos perderão dinheiro (pois possuem uma maior pegada de carbono), mas podem se dar ao luxo. Conforme a taxa aumentar ao longo do tempo, isso promoverá um abandono progressivo do uso de combustíveis fósseis em favor das energias limpas.