Traço surpreendente: estudo indica que psicopatas têm característica física específica

Um estudo conduzido no Canadá revelou uma possível associação biológica entre características físicas e psicopatia. A pesquisa analisou o comprimento dos dedos de voluntários com distúrbios psiquiátricos, destacando uma ligação intrigante.

Pesquisadores observaram que aqueles com uma razão 2D:4D mais baixa, indicando um dedo indicador mais curto em relação ao dedo anelar, são mais propensos a exibir traços da Tríade Sombria e comportamento agressivo. A tríade inclui Machiavellianismo, narcisismo e psicopatia.

O estudo recrutou 80 voluntários, divididos entre 44 com distúrbios psiquiátricos clinicamente diagnosticados e 36 indivíduos saudáveis. A análise das mãos confirmou que aqueles com problemas psiquiátricos tinham mais probabilidade de apresentar um dedo indicador mais curto e um dedo anelar mais longo em comparação com os controles saudáveis.

Pessoa-algemada-RDNE-Stock-project-Pexels

RDNE Stock project / Pexels

Advertência do autor da pesquisa

O autor principal do estudo, Serge Brand, faz um alerta para aqueles com dedos indicadores mais curtos, afirmando que essa característica é muito comum. Ele destaca que a razão 2D:4D também está associada a exposição pré-natal mais alta à testosterona e menor exposição ao estrogênio durante o primeiro trimestre do estágio fetal.

"Quanto mais um participante adulto apresentava sinais de psicopatologia, mais parecia que esse adulto foi exposto a concentrações mais altas de testosterona e concentrações mais baixas de estrogênio durante o período pré-natal da vida", disse Brand à PsyPost.

Entretanto, ele enfatiza que a relação entre o comprimento dos dedos e exposição pré-natal a esteroides sexuais não deve ser interpretada como o destino irreversível de uma pessoa, sendo apenas um indicativo. A pesquisa destaca uma possível conexão biológica com a psicopatia, mas não é determinante para diagnosticar ou prever o comportamento de uma pessoa.