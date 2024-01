Reencontro com antigo amor: buscar fechamento após anos e novos compromissos

Após três décadas, a leitora se deparou recentemente com seu primeiro amor do ensino médio, 'Cliff'. O encontro ocorreu durante o velório do sobrinho da irmã de 'Cliff'. A narradora e a irmã do antigo amor mantiveram contato esporádico ao longo dos anos, mas nunca mencionaram o irmão.

O relacionamento entre a narradora e 'Cliff' chegou ao fim durante o último ano do ensino médio, envolvendo suspeitas de traição com uma amiga próxima, que, mais tarde, se casou com ele. Mesmo casada com o amor de sua vida, a narradora sente a necessidade de obter um encerramento não alcançado na época, especialmente após um abraço emocionante durante o encontro recente.

Mulher-triste-Austin-Guevara-Pexels-1

Austin Guevara / Pexels

Conselhos sobre amores passados

Ao buscar conselhos com 'Dear Abby', do Mirror, a narradora questiona se deve reacender antigas chamas e superar possíveis ressentimentos. A resposta destaca a evidência do sorriso e gesto carinhoso de 'Cliff' durante o encontro, sugerindo que ele pode ainda ter sentimentos. No entanto, a reação negativa da esposa de 'Cliff' levanta suspeitas sobre sabotagens passadas.

'Dear Abby' aconselha a narradora a seguir adiante, enfatizando que ela já obteve o encerramento desejado ao notar a reação positiva de 'Cliff' durante o reencontro. O conselho sugere que reviver o passado pode não ser a melhor escolha, especialmente considerando a situação atual de ambos.