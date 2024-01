Rainha dos cupcakes e sensação das saladas no TikTok; conheça sua história

Melissa Ben-Ishay, CEO da Baked by Melissa, construiu um império doce com suas lojas de cupcakes em Manhattan e Long Island. No entanto, a empresária de 40 anos também se mostrou uma expert em vegetais. Seus vídeos descontraídos no Instagram e TikTok, preparando saladas e sopas saudáveis, a tornaram uma sensação nas redes sociais.

Seu novo livro, 'Come Hungry: Saladas, Refeições e Doces para Quem Adora Comer' (William Morrow Cookbooks), repleto de receitas saudáveis, visa tornar a alimentação saudável emocionante. Ben-Ishay destaca que sua filosofia alimentar apoia a indulgência em sobremesas quando se obtém nutrição adequada nas refeições.

O caminho de Ben-Ishay de CEO de cupcakes a estrela do #saladtok começou com uma salada de repolho. Em 2021, ao ser convidada para uma festa, ela preparou a Green Goddess Salad, que se tornou viral após compartilhar a receita no TikTok. O sucesso se multiplicou com celebridades como Cardi B e Lizzo criando suas versões.

Vídeos descontraídos

Melissa compartilha suas receitas principalmente de sua cozinha em Hoboken, usando um estilo descontraído. Seus vídeos mostram cortes finos de vegetais para garantir mordidas perfeitas, e seus molhos são muitas vezes purês ou mergulhos repletos de vegetais.

Ben-Ishay, que cresceu em uma família judaica unida em Nova Jersey, destaca a influência de sua sogra israelense na abordagem a vegetais. Uma simples salada de alface com limão, azeite, vinagre branco e alho durante uma visita a Israel foi transformadora para Melissa, inspirando a abordagem inovadora que ela compartilha em 'Come Hungry'.

Melissa Ben-Ishay não apenas encanta com seus cupcakes, mas agora conquista paladares com receitas saudáveis, provando que a comida pode ser deliciosa e nutritiva.