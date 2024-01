Os Baby Boomers consideram viajar uma prioridade

As tendências de viagem predominantes em 2023 foram focadas na busca por experiências de bem-estar, descoberta de novos destinos, Set-Jetting e viagens culturais. O panorama em 2024 mostra que as preferências dos viajantes evoluíram para desfrutar de experiências autênticas e sustentáveis, destinos naturais e culturais, Gig-Tripping, bem como uma busca contínua por personalização e flexibilidade nos itinerários, onde a tecnologia e a inteligência artificial terão um papel importante no planejamento de viagens.

Embora as gerações compartilhem algumas motivações, como desfrutar de alguns dias de relaxamento e passar tempo com seus entes queridos, cada geração se caracteriza por redefinir o que viajar significa para eles. Enquanto a Geração Z busca uma imersão cultural para enriquecer suas vidas e cuidar de sua saúde mental, os Millennials preferem se envolver em uma aventura de última hora.

A Marriott International no Caribe e na América Latina (CALA) apresenta as tendências de viagens preferidas deste ano, por meio de um estudo em colaboração com a IPSOS e o Travel Trends Forecast, a fim de identificar os hábitos dos viajantes da região, de acordo com a geração a que pertencem, como priorizam suas jornadas e os destinos favoritos.

O estudo revela que 75% dos Baby Boomers valorizam as experiências e o tempo de qualidade que uma viagem oferece. Para a Geração X, Millennials e Geração Z, o desejo de viajar é ainda mais forte, com 80%, 82% e 85%, respectivamente, sendo praias e lugares de relaxamento (44%), atrações culturais (42%) e experiências culinárias (38%) os destinos preferidos.

Escapadas de última hora

As preferências variam, mas uma viagem ideal combina destinos espetaculares e experiências únicas. Agora, os viajantes preferem aventuras sem horários fixos e espontaneidade no planejamento. 47% dos entrevistados fazem reservas com 2-5 meses de antecedência. Em relação às gerações, os millennials são os que preferem espontaneidade, pois 24% planejam suas viagens com menos de um mês de antecedência. Essas escapadas vão desde visitas a cidades ou destinos rurais, até países vizinhos, como do Chile para o Peru, da Colômbia para o Equador, do México para a Costa Rica, entre muitas outras opções. Tudo a apenas um clique com o aplicativo Marriott Bonvoy, o premiado programa de viagens da Marriott International.

Viagem ao coração da cultura

As viagens também se tornaram uma porta para descobrir as raízes das pessoas e mergulhar nas tradições. Os viajantes procuram deleitar os seus sentidos com experiências, destacando as ocasiões especiais, celebrações, encontros e experiências gastronômicas, com interesse em alugar casas de férias. O estudo indica que 1 em cada 4 entrevistados escolhe viajar dentro do seu país durante uma semana, destacando a Geração Z, que busca uma imersão cultural completa nos seus destinos de viagem para enriquecer as suas vidas, valorizando o tempo longe de casa e a busca por experiências significativas durante as suas viagens. Atualmente, o Peru, a Colômbia e o México se destacam como destinos que se destacam pelas suas ricas tradições e atraente diversidade cultural.

Turismo Eco-Consciente

A preferência por destinos sustentáveis reflete o aumento do interesse em práticas respeitosas ao meio ambiente e que contribuam positivamente para as comunidades locais; desde opções de hospedagem até atividades turísticas focadas na preservação do patrimônio natural. Costa Rica é reconhecida mundialmente como pioneira em sustentabilidade, destacando-se por seus esforços e conquistas na preservação do meio ambiente e no impulso de práticas respeitosas com a natureza e o turismo. Ao mesmo tempo, a busca por experiências como o ecoturismo e o trekking se consolida como uma das principais tendências para o próximo ano. Do ponto de vista geracional, 33% dos entrevistados da Geração Z optam por pequenas cidades com experiências autênticas locais e atividades desse tipo.

Gig-Tripping - Viagem para shows e concertos

As férias em torno de concertos ao vivo são uma das tendências mais populares e cada vez mais comuns, impulsionadas pela influência cultural de turnês de artistas ou festivais mais populares na região. Esse tipo de viagem é atribuído às gerações Millennial e Z, que se definem pela sua espontaneidade, pela busca de experiências únicas e pela grande proximidade com a música, em destinos que se destacam por essas características, como a Cidade do México com o aclamado festival Corona Capital e Bogotá com seu festival anual de música Estéreo Picnic.

Viagens Tech

A contínua transformação da experiência de viagem está na vanguarda da tecnologia, evidenciando-se no planejamento através de aplicativos e tecnologias emergentes. Nesse contexto, a inteligência artificial se torna essencial, simplificando o planejamento por meio de conversas e marcando uma tendência crescente. Recentemente, as principais plataformas de reservas de viagens incorporaram chatbots de IA na experiência de reserva, com uma taxa de uso de inteligência artificial de 62,4% desde o início deste século, superando os 52% entre os Millennials e a Geração X. Esses tipos de viajantes estão interessados em destinos com grande crescimento econômico, como Panamá e Chile na América Latina.

Luxo por Menos

No meio do aumento do custo de vida, os viajantes procuram experiências únicas e memoráveis sem comprometer seu orçamento, uma busca que se alinha com a tendência de ‘Luxo por Menos’. No mercado de viagens de luxo na América Latina, reflete-se uma disposição marcada de fazer parte de momentos memoráveis marcados pela exclusividade, abrangendo diferentes gerações, desde a integração familiar para a Geração X, Baby Boomers até Millennials e Gen Z. A demanda se concentra em destinos exclusivos, serviços personalizados e comodidades premium.

"A Marriott International continua a desafiar limites e impulsionar a inovação em todos os seus segmentos, criando novas possibilidades para todos os nossos hóspedes. A nossa prioridade é que os viajantes ampliem os seus horizontes e experimentem o mundo de formas novas e emocionantes, seja numa viagem de lazer ou de negócios, encontrando nos hotéis Marriott o cenário ideal", afirmou Louise Bang, Diretora de Vendas e Marketing da Marriott International para o Caribe e América Latina.

A Marriott International destaca-se como essencial para os viajantes no Caribe e na América Latina, oferecendo opções desde imersão cultural até entretenimento inspirado em destinos. Com uma rede diversificada e uma carteira de mais de 300 propriedades no programa de viagens Marriott Bonvoy, que abrange diferentes faixas de preço, garante opções para atender às preferências dos viajantes, desde imersão cultural até exploração da natureza e entretenimento inspirado em destinos. O crescimento constante na demanda por viagens apoia a recuperação regional, e a Marriott utiliza essas informações para aprimorar sua oferta e oferecer experiências excepcionais em locais desejados pelos viajantes.