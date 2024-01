Jovem é ‘atropelado’ dentro de supermercado e faz um desabafo polêmico

Um caso inusitado está causando uma grande discussão no Reddit. Por meio de um relato anônimo, um jovem revelou ter sido “atropelado” durante uma ida ao mercado.

Segundo o rapaz, o incidente aconteceu enquanto ele fazia compras no supermercado local. Na ocasião, ele estava no corredor de massas quando foi atingido por uma pessoa utilizando uma scooter de mobilidade.

“A senhora parecia ter uns 50 anos e bateu com tudo nas minhas costas com uma daquelas scooters elétricas que os supermercados fornecem para pessoas com mobilidade reduzida”.

“Na hora eu me assustei e virei rápido gritando: ‘Que merda é essa!? Olhe para onde você está indo”. A mulher, que também ficou irritada, respondeu dizendo que ela era deficiente e eu gritei para ela que por mais que ela não pudesse andar, ela conseguia ver os outros pelo caminho”.

Ele causou uma discussão no fórum!

O jovem revela que diante de sua resposta a atitude da mulher o deixou ainda mais desconcertado, visto que ao invés de reduzir a velocidade e se locomover com mais cuidado ela agiu da maneira oposta.

“Ela gritou para eu sair do cainho e seguiu pelo corredor em velocidade máxima. Não acho que eu agi errado ao chamar a atenção dela. Eu não tenho olhos atrás da cabeça ou um retrovisor para fazer compras e evitar ser atropelado por uma scooter elétrica. Ninguém espera ser atingido por um carrinho enquanto compra um pacote de macarrão”, desabafa.

Entre os usuários do Reddit, as reações foram divididas com alguns cobrando o jovem por mais respeito diante da situação, enquanto outros aproveitaram para criticar a “direção imprudente” da mulher.

“Você não agiu errado! Ela poderia machucar alguém com gravidade ao atingir a pessoa com a scooter”, comentou uma pessoa.

“Apesar de você ter respondido de forma rude, a mulher também agiu de forma errada ao não controlar a scooter de forma adequada e responsável”, finalizou outra.

Leia também: Pai afirma que a filha foi egoísta ao se recusar pegar um Uber para casa