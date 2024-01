Integridade em ação: jovem devolve PIX de R$ 50 mil recebido por engano

Isabela Bosco, uma vendedora de roupas de 28 anos de Nerópolis, Goiás, surpreendeu a todos ao receber um PIX inesperado de quase R$ 50 mil. O episódio revela não apenas um erro no sistema financeiro, mas também destaca a integridade e os valores sólidos de Isabela.

O senso de honestidade que vem de casa

Enfrentando a tentação de ficar com a quantia significativa, Isabela, criada com uma educação pautada em princípios éticos, não hesitou em devolver o dinheiro. Ela compartilhou: “Tive uma criação onde me ensinaram o certo e o errado com muita maestria”.

O proprietário desavisado: Antonio Silva de São Paulo

O destinatário equivocado do PIX foi o empresário Antonio Silva, 64 anos, de São Paulo. Ele explicou que o incidente ocorreu durante uma transação online, onde um invasor teve acesso à sua conta durante uma atualização de segurança, realizando a transferência sem seu conhecimento.

A busca e o encontro nas redes sociais

Ela tentou devolver por transferência pelo celular, mas como o valor era alta teve que ir até uma agência bancária. – Foto: reprodução/Arquivo Pessoal

Determinada a corrigir o equívoco, Isabela utilizou os dados da transação para localizar Antonio no Instagram. Após tentativas de contato, o empresário retornou a ligação. Nesse momento, Isabela já estava a caminho do banco para resolver a situação.

Reconhecimento da atitude

Antonio Silva, ao recuperar o valor, expressou sua surpresa pela atitude de Isabela, afirmando: “Ainda existem pessoas honestas”. Apesar disso, ele planeja discutir o caso com o banco, considerando a não autorização da transferência, o alto valor e a ausência de seu login na plataforma.

Em meio à confusão, Isabela reforçou a importância da honestidade. Ela afirmou: “Sempre colhemos bons frutos por tudo de bom que fazemos na vida, ainda mais em um mundo onde existem pessoas com má índole. Além de ser crime a não devolução, eu prezo muito pelo correto”.

