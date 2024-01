Homem casado convidou sua amante para os 15 anos de sua filha, mas tudo saiu do controle: o vídeo se tornou viral

Um homem casado convidou sua amante para os 15 anos de sua filha. A mulher comentou todos os detalhes de seu romance idílico em um vídeo que se espalhou nas redes sociais e a situação saiu do controle.

TikTok: um homem casado convidou sua amante para a festa de aniversário de sua filha

Uma internauta identificada como @sonny.1920 compartilhou um vídeo no TikTok com a descrição: "Meu namorado me convidou para os 15 anos de sua filha", onde afirma que está saindo com um homem casado há quatro anos. A mulher revelou que seu amante a convidou para celebrar o aniversário de 15 anos de sua filha e aceitou acompanhá-lo "como uma colega de trabalho" porque "ele é quem deve respeito a ela".

"Quando cheguei, tudo estava muito bonito, a menina é linda e a festa foi ótima, claro, ele tem dinheiro", comentou a mulher.

A amante relatou que seu ‘namorado’ faz tudo o que pode para mantê-la nas coisas importantes em sua vida e fazê-la feliz. “Ele tem 39 anos, ela 40 e eu 23. Nós nos damos muito bem”.

"Ele me diz que em todas as coisas importantes da vida dele, eu tenho que estar presente, por isso ele me convidou para os 15 anos da filha dele", acrescentou.

A situação se tornou viral nas redes sociais

Além disso, ela explicou que seu amante a apresentou a todos como uma colega de trabalho, sentou-se ao seu lado na mesa e até sussurrou em seu ouvido: "Aproveitando que os membros da banda estavam cantando, ele me dizia: quero te beijar, você está linda".

"Quando a filha dele me viu, ela disse: você é bonita e a esposa dele ali me olhando."

Da mesma forma, também revelou que enquanto a esposa de seu amante fazia um brinde, ela pensava que: “Esse homem ama é a mim e continua contigo por causa de sua filha” e “Até dó de você eu sinto, minha filha”.

Parece que a situação saiu do controle porque alguns internautas marcaram a tia da debutante no vídeo.

“A que fica com ele perde, querida”, “Quem ri por último, chora depois”, “Você é a culpada pelas lágrimas de outra mulher”, “Você é a amante, o lugar que escolheu ocupar e o valor que se deu”, foram algumas das reações.