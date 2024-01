Aniversariante arruma briga com a família ao escolher um restaurante para jantar

Uma mulher decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande briga com a noiva de seu irmão. Enquanto ela tentava acomodar a todos escolhendo um restaurante com opções veganas para o jantar, a noiva de seu irmão a criticou por permitir que seus convidados comessem carne.

Sem se identificar, a mulher conta que tudo começou quando ela decidiu comemorar seu aniversário de 40 anos com um jantar para amigos e familiares. Sabendo das restrições alimentares de seus amigos e cunhada, ela optou por um espaço com opções veganas e vegetarianas, mas isso não foi o bastante.

“Desde que a noiva do meu irmão começou a ir aos eventos familiares, todos eles não podem ter qualquer tipo de opção que não seja vegana porque ela ‘não suporta ver carne’. Sinceramente, nunca foi um problema para mim, pois adoro comida vegetariana e vegana. Nós tivemos um Natal vegano e eu fui totalmente indiferente enquanto outras pessoas fizeram comentários desagradáveis”.

“Dessa vez, no entanto, não consegui escapar do drama. Eu faço 40 anos em alguns dias e decidi fazer uma comemoração em um restaurante. Escolhi um espaço que acomodasse a todos e enviei os convites. Na mesma hora meu irmão respondeu dizendo que eu me esqueci da ‘regra principal’ e que o restaurante não era vegano”, conta.

Ela ficou inconformada

Diante da situação, a mulher conta que ainda tentou explicar para o irmão que assim como a noiva dele, uma de suas melhores amigas também é vegana. Isso a fez buscar por um restaurante que tivesse opções para todos os gostos.

“Eu escolhi o lugar justamente para ter um espaço tranquilo com escolhas variadas para minha amiga e cunhada que são veganas. Mas ainda assim meu irmão me ligou gritando que ele sempre soube que eu nunca fui com a cara da noiva dele”.

“Agora minha família está completamente dividida diante dessa situação e a noiva dele está completamente desolada e magoada comigo, dizendo que eu nunca gostei dela. Eu disse a ele que se ela não estaria ao lado dele se realmente fosse odiada por nós, mas ele ficou ainda mais irritado e me acusou de destruir seu relacionamento”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, as únicas pessoas erradas nessa situação são o irmão e a cunhada dela.

“Seu irmão e sua cunhada estão errados e são extremamente tóxicos”, comentou uma pessoa.

“Eu nunca ouvi de uma pessoa vegana que fosse capaz de agir dessa forma. Ela tem amigos ou socializa com outras pessoas? Aparentemente ela está sendo manipuladora”, finalizou outra.