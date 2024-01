Turista americana chora após uma decepcionante viagem à França: sentiu-se isolada pois todos falam francês

Um dos maiores desejos de todas as pessoas é poder fazer viagens para conhecer novos lugares e desfrutar de novas experiências. No entanto, nem sempre as coisas saem como desejamos, como aconteceu com uma turista americana na França.

A decepcionante viagem de uma turista americana na França

Uma mulher compartilhou um vídeo no TikTok, onde relatou que a experiência vivida em solo francês não foi a melhor de todas, vivendo um choque cultural muito grande.

Nesse sentido, a jovem viajou de São Francisco, nos Estados Unidos, e chegou à Europa sem saber nada do idioma francês, sem imaginar que essa situação a deixaria muito decepcionada.

"Estou gravando este vídeo aqui em Lyon, França. É a primeira vez que o visito. Para ser honesta, a experiência é muito isolante. Não me interpretem mal, é uma cidade bonita, tem muito para ver, fazer e descobrir", começou dizendo a mulher identificada como Angela.

"Mas não recomendo para quem viaja sozinho ou para alguém que não fale francês, é uma experiência muito isolada. As pessoas aqui parecem muito indiferentes. Não tive problemas para conhecer pessoas e socializar na Itália e na Alemanha, mas na França a experiência é muito diferente", expressou.

Finalmente, a jovem indicou entre lágrimas que “as pessoas fazem você se sentir mal por não conhecer sua cultura ou não falar sua língua. Realmente não conheci ninguém aqui e estou aqui há cinco ou seis dias. Quase me sinto estúpida por vir aqui e gastar meu dinheiro. Até comprei uma boina francesa. Estou aqui para aprender e explorar, mas a experiência é (...) realmente não gosto”.

O vídeo rapidamente se tornou viral e acumula mais de 6 milhões de visualizações, gerando diversas reações, onde alguns usuários acreditam que ela sofreu da chamada “síndrome de Paris”, onde as pessoas viajam para a capital francesa com muitas expectativas devido aos filmes românticos, apenas para se sentirem decepcionadas depois.