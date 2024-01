Noiva exige que a cunhada empreste uma bolsa de grife para ela usar em seu casamento

É comum que algumas pessoas tenham apego a objetos e itens que foram presentes entregues por pessoas queridas ou até mesmo adquiridos como uma forma de celebrar momentos importantes. Para uma jovem, que buscou apoio no Reddit, seu apego por um item em particular acabou causando uma briga em sua família, motivada pela esposa de seu irmão.

Sem se identificar, a jovem conta que recentemente seu irmão se casou com a noiva, Amy. Na ocasião, a noiva fez a ela um pedido que a deixou desconfortável: ela queria sua bolsa de grife emprestada.

“Eu ganhei uma bolsa da Chanel de presente dos meus pais. Foi um presente pela minha formatura na universidade e é, de longe, o bem mais caro que eu tenho”, revela.

“Amy me pediu a bolsa emprestada para ela usar durante as fotos e a recepção de seu casamento, pois como ela não tem nenhuma bolsa de grife a minha seria ideal para completar seu visual”.

“Eu fico desconfortável em emprestar minhas coisas, principalmente as que tem um grande valor e apego emocional para mim. A ideia de que algo poderia acontecer me deixa ansiosa”, revela a jovem.

A noiva não gostou

Em seu desabafo, a jovem explica que sua recusa não foi bem recebida pela noiva, que a acusou de ser uma pessoa “materialista e egoísta” por estar mais preocupada com a bolsa do que com o bem-estar de um membro de sua família.

“Meus pais e meu irmão também ficaram irritados comigo e disseram que eu deveria saber compartilhar as minhas coisas com a família. Eu não acho que um item que considero meu objeto de mais valor, emocional e monetário, deva ser emprestado para outras pessoas somente por causa de um casamento”.

“Agora todos os familiares estão irritados comigo e minha cunhada está agindo como se eu tivesse estragado todo o seu casamento apenas por não emprestar minha bolsa para ela. Eu errei?”, questiona.

Leia também: Diarista é expulsa pela dona da casa após se servir de um pedaço de bolo

Para os usuários do Reddit, ela não agiu de forma errada ao se recusar a emprestar a bolsa.

“Acho engraçado ela te chamar de materialista quando é ela quem está fazendo um escândalo por não ter uma bolsa de grife. A bolsa é sua e você escolhe se quer ou não emprestar”, comentou uma pessoa.

“Aposto que se você tivesse emprestado a bolsa ela diria que agora a bolsa é especial para ela por ter sido usada no casamento dela, e faria disso uma desculpa para não te devolver. Você agiu corretamente”, finalizou outra.