Mãe causa discussão após se recusar a acomodar o filho de 2 anos no colo

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit depois de passar por uma situação inusitada envolvendo seu filho de dois anos. Segundo ela, o fato do menino estar “perfeitamente acomodado” em um assento no aeroporto foi motivo de olhares tortos e troca de farpas com outra passageira que estava presente no local.

Sem se identificar, a mãe fez um breve desabafo em um dos tópicos do Reddit aberto a discussão de temas aleatórios, onde os usuários decidem se o autor da publicação está ou não errado com base na descrição do ocorrido.

Segundo ela, tudo aconteceu enquanto os dois esperavam para embarcar no avião.

“Eu e meu filho estávamos sentados esperando para embarcar quando uma mulher, que deveria ter entre 50 e 60 anos, chegou até mim e falou para eu colocar o meu filho no meu colo, assim ela poderia usar o assento localizado ao lado do meu”, conta a mãe.

Ela ficou inconformada com a reação da mulher

Diante do pedido, a mãe conta que se sentiu incomodada e que como o filho “estava bem” no assento em questão decidiu recusar.

“Eu disse que não poderia fazer isso e pedi desculpas, pois meu filho estava feliz no lugar em que estava. Ela ficou irritada na mesma hora, e seguiu andando ao nosso redor enquanto parecia irritada. A mulher fez isso por um bom tempo até que um homem se levantou e cedeu o lugar para ela. Eu agi errado?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria ter feito para garantir que seu filho pudesse aproveitar um voo tranquilo e menos estressante.

“Voar é extremamente estressante com crianças, então por qual motivo as pessoas sempre buscam pais com crianças pequenas como alvo para essas coisas? Ela poderia ter pedido para alguma pessoa jovem”, diz um comentário.

“Em um aeroporto a forma como ela agiu não foi apropriada. Você nunca sabe o que aconteceu no dia das outras pessoas e muito menos se eles estão bem para ceder um assento”, finalizou outra.