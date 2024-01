Jovem é acusado de negligência ao usar leite para marinar o frango do jantar

Receitas de família geralmente fazem sucesso em pequenas reuniões com amigos e pessoas próximas. Muito do que os cozinheiros do lar sabem sobre o preparo de certos alimentos foi passado de geração em geração. No entanto, um dos ensinamentos passados a um jovem cozinheiro causou uma grande confusão durante um jantar oferecido por seu pai.

Buscando por apoio no Reddit, o rapaz, de 18 anos, conta que recentemente seu pai ofereceu um jantar para comemorar seu aniversário de 43 anos. Na ocasião, o homem pediu a ele que fosse o cozinheiro da noite e preparasse o jantar para ele e alguns amigos, entre os quais estava o pai da namorada do jovem.

“Eu concordei, até porque já conhecia alguns dos amigos do meu pai. Um deles inclusive é o pai da minha namorada”.

“Quando preparei o jantar eu lembrei das coisas que minha mãe me ensinou e usei leite para marinar o frango e deixar a carne mais macia e suculenta. Depois do jantar, alguns dos convidados ficaram impressionados com a forma como consegui cozinhar o frango e eu agradeci pelos elogios. Aproveitei para compartilhar meu truque com eles e revelei que para deixar a carne com aquela textura era só marinar o frango com leite. Foi então que um dos convidados entrou em pânico”.

Ele era alérgico!

O rapaz então revela que após o convidado mostrar estar em pânico por conta do ingrediente utilizado na marinada do frango, ele foi informado de que o homem em questão era alérgico a leite.

“Ele tem alergia ao leite e isso causa uma reação digestiva severa. Meu pai na mesma hora começou a gritar comigo e a me culpar por isso, dizendo que eu deveria ter avisado antes de servir o frango para descobrir se algum dos convidados era alérgico ou intolerante ao leite”.

“Meu pai disse que foi negligente da minha parte marinar o frango no leite sem antes perguntar se algum dos convidados possuía esse tipo de alergia, uma vez que é uma das alergias alimentares mais comuns”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, como ele apenas estava preparando o jantar e não recebeu informações prévias sobre restrições alimentares dos convidados, a culpa não foi dele.

“Seu pai deveria ter te avisado sobre restrições alimentares dos convidados antes de você começar a preparar o jantar. Ele é o anfitrião, não você. Logo, a responsabilidade é dele e não sua”, criticou uma pessoa.

“Você não agiu errado! Se eu tivesse uma reação alérgica forte à lactose eu teria perguntado antes de comer qualquer coisa se leite ou manteiga foi utilizado no preparo”, criticou outra.