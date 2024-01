Especialista indica alimentos para prevenir o câncer

O Dr. Andre Goy, médico-chefe do John Theurer Cancer Center em Nova Jersey, enfatiza que mais da metade dos casos de câncer pode ser prevenida com mudanças no estilo de vida, alertando sobre os riscos da dieta rica em alimentos processados.

O aumento nas taxas de câncer entre os americanos é atribuído por Dr. Goy à "dependência de conveniência" na alimentação. Ele destaca que mais de 50% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, incluindo uma dieta à base de plantas, exercícios regulares e abandono de hábitos prejudiciais.

Comida-processada-Robin-Stickel-Pexels

Robin Stickel / Pexels

O impacto dos processados

Com o consumo médio de apenas 8,2 refeições caseiras por semana, os americanos estão cada vez mais recorrendo a alimentos processados, o que contribui para o aumento de casos de câncer, especialmente entre os jovens.

Dr. Goy adverte sobre os riscos desses alimentos, que são ricos em calorias e pobres em valor nutricional, aumentando o risco de câncer quando combinados com álcool e falta de exercício.

Segundo Dr. Goy, a abordagem dietética mais eficaz para reduzir o risco de câncer é adotar uma dieta à base de plantas, concentrando-se em frutas e vegetais em vez de carnes e alimentos processados. Ele destaca a importância de escolher alimentos integrais e não processados, evitando substitutos de carne congelados ricos em sódio.

Erin Palinski-Wade, nutricionista e autora, concorda que uma dieta equilibrada, rica em nutrientes benéficos como fibras e antioxidantes, pode proteger contra o câncer. Ela recomenda aumentar o consumo de vegetais e frutas, alimentos ricos em fibras, e reduzir a ingestão de açúcares adicionados e carnes processadas.

Comida-saudavel-Ella-Olsson-Pexels-1

Ella Olsson / Pexels

Evitando as dietas extremas

Dr. Goy adverte contra a obsessão por restrições alimentares, enfatizando a importância de escolhas simples e sustentáveis, focadas em alimentos à base de plantas e caseiros. Ele destaca que mudanças sustentáveis trarão grandes benefícios na prevenção do câncer e na melhoria geral da saúde.

Diante do alerta dos especialistas, repensar nossos hábitos alimentares e adotar escolhas mais saudáveis pode ser a chave para reduzir significativamente os riscos de câncer e promover uma vida mais saudável.