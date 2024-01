Diarista é expulsa pela dona da casa após se servir de um pedaço de bolo

A história publicada por uma mulher de 24 anos no Reddit está causando uma grande confusão. Por meio de um relato com tons de desabafo, a mulher explica como acabou optando por expulsar uma diarista de sua casa após descobrir que ela estava se servindo de itens da sua geladeira.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe de uma menina de 4 anos, e que tanto ela quanto o marido têm uma rotina de trabalho intensa, mesmo trabalhando diretamente de sua casa. Por precisar de ajuda com a limpeza do local, ela optou por contratar uma diarista por meio de uma agência, o serviço seria prestado ao longo de 3 horas, pelas quais ela concordou com um valor pré-estipulado.

“A funcionária, que chamarei de Eva, deveria ter entre 19 e 20 anos. Ela chegou acompanhada por sua irmã de 8 anos, e eu a questionei sobre o motivo de levar a criança com ela para trabalhar. Ela disse que não tinha com quem deixar a irmã e eu, meio a contragosto, concordei em permitir que a menina a acompanhasse durante a limpeza”.

“Mostrei a Eva os espaços que precisavam ser limpos, incluindo o quarto de brinquedos da minha filha, e na mesma hora a irmã dela começou a mexer nos brinquedos. Eu não falei nada e logo ela começou a trabalhar enquanto eu fui me arrumar para buscar o bolo da minha filha e, em seguida, buscá-la na escola”.

A mãe segue contando que apenas alguns minutos depois de deixar o local ela escutou um grande barulho vindo do quarto de brinquedos e, ao chegar para verificar o ocorrido, deu de cara com um pote de vidro quebrado. O item em questão era um presente feito com cristais para celebrar o nascimento de sua filha.

Ela começou a ficar incomodada com a situação

Desapontada e magoada, a mulher conta que apenas pediu a jovem para limpar os cacos do item e prestar atenção nas coisas que a irmã estava fazendo. Depois, ela saiu para buscar o bolo prometido para a filha.

“Era um bolo com morangos, a decoração ficava em apenas um dos lados do topo do bolo e é o favorito da minha filha. Eu busquei o doce e o deixei guardado dentro da caixa na minha geladeira. Depois fui até a escola para pegar minha menina”.

“Quando voltamos, eu fui até a cozinha para pegar o bolo e dei de cara com a irmã de Eva comendo justamente o pedaço do bolo que tinha os morangos e as decorações! Isso nunca aconteceu comigo antes. Perguntei a ela o que ela pensava que estava fazendo, e ela apenas disse que sua irmã estava triste e que queria um pedaço de bolo, ela então acreditou que não teria problema em dar um pedaço”.

“Minha filha, percebendo o que aconteceu, começou a chorar porque estava morrendo de vontade de comer esse bolo há dias, e justamente sua parte favorita foi entregue a outra pessoa sem minha autorização ou autorização dela. Eu disse a Eva que ela deveria ter me esperado retornar e que ela não deveria ter pego toda a fatia decorada já que o bolo não era dela”.

Leia também: Tia é impedida de ver as sobrinhas por se recusar a chamar as meninas pelo nome

Segundo a mulher a reação da jovem foi pedir a ela para descontar o valor do bolo de seu pagamento. Irritada, sua decisão foi outra.

“Disse a ela para ir embora, paguei o valor combinado e a dispensei do restante do trabalho. Depois de falar com algumas amigas elas disseram que eu deveria ter entendido o lado da criança, mas novamente, o bolo estava dentro da minha geladeira e em uma caixa fechada! Foi rude da parte dela abrir a geladeira e pegar algo que estava lacrado sem ter permissão”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deveria ter descontado os valores do pagamento da jovem.

“Você não agiu errado ao pedir a ela para sair de sua casa, mas não deveria ter feito o pagamento do valor total dos serviços que além de não serem concluídos te deixaram com um prejuízo”, comentou uma pessoa.

“Eu sou uma prestadora de serviços e trabalho com outros prestadores, a atitude dela não é algo comum. Eu não teria aceitado o bolo mesmo se tivessem me oferecido! Ela deveria ser bem mais cuidadosa com as coisas já que não estava na casa dela”, finalizou outra.