Bravura no mar: adolescentes de 14 anos salvam turistas em ato heroico

Emma Bassermann, 14 anos, e Zoe Meklensek-Ireland, 13 anos, ambas de Montreal, Canadá, provaram que a bravura não tem idade. Essas habilidosas nadadoras, com anos de treinamento, estavam participando de um campo de treinamento na costa sul de Barbados, no Caribe, quando se depararam com uma emergência.

No lugar certo, na hora certa

O desesperado pedido de socorro veio de Belinda Stone e seu marido Robert, turistas britânicos que lutavam contra uma forte correnteza. Sem hesitar, Emma e Zoe agarraram suas pranchas de bodyboard e nadaram rapidamente em direção aos necessitados. Em uma ação rápida e eficiente, as adolescentes conseguiram resgatar o casal, Belinda e Robert, garantindo que todos saíssem ilesos da situação de perigo.

A única esperança

Sem salva-vidas presentes na praia naquele momento crucial, Emma e Zoe emergiram como a única esperança para o casal britânico em apuros. Apesar da resistência de Belinda, que inicialmente hesitava em permitir que as garotas arriscassem suas vidas novamente, Emma e Zoe sabiam que era imperativo agir para salvar Robert, que ainda estava mais distante.

Nadando contra a correnteza

Equipadas com suas pranchas, as jovens nadadoras economizaram energia enquanto enfrentavam as águas desafiadoras por seis minutos para alcançar Robert. Mesmo exausto, o homem foi colocado na prancha por Zoe, que habilmente a amarrou ao tornozelo dele. Juntas, as três enfrentaram as ondas, nadando até saírem seguras da água.

Reconhecimento e honra ao mérito

Foto: reprodução/ Global News

O ato heroico de Emma e Zoe não passou despercebido. Além do agradecimento emocionado de Belinda e Robert, a comunidade local também reconheceu e elogiou a coragem das adolescentes. O presidente do partido democrático da juventude local premiou oficialmente Emma e Zoe, destacando sua bravura exemplar.

“Estamos enormemente gratos a Zoe e Emma. Elas salvaram nossas vidas”, expressou Belinda e Robert, enquanto a comunidade aplaudia o feito corajoso das jovens.

O pai de Zoe, Chuck Meklensek, compartilhou seu orgulho, revelando que ficou não apenas orgulhoso, mas parcialmente surpreso com a atitude destemida de sua filha. Emma e Zoe, agora reconhecidas como verdadeiras heroínas, se tornaram inspiração para todos, lembrando que a coragem e a compaixão podem emergir nos momentos mais inesperados.

Fonte: Good News Network