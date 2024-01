A profecia mais inquietante e arrepiante de Nostradamus que já estaria se cumprindo em 2024

Quando se fala de previsões sobre o futuro da raça humana, sempre se leva em conta o famoso astrólogo Nostradamus. Um médico francês conhecido mundialmente por antecipar eventos atuais, apesar de ter vivido há séculos.

Nostradamus: a previsão mais perigosa que estaria se cumprindo no ano de 2024

Dentro de suas profecias mais famosas, estão a queda das torres gêmeas em 2001 e a morte da Rainha Elizabeth II da Inglaterra em setembro de 2022. No entanto, entre todas as suas previsões, há uma perturbadora que tem chamado a atenção dos amantes do meio ambiente.

Desde terremotos a uma guerra mundial: Nostradamus e as surpreendentes previsões para o 2024 As profecias de Nostradamus estão em seu livro "O Profeta" (Foto: Unsplash / Freepik)

É uma profecia chamada ‘chemtrails’ e geralmente está relacionada ao uso de aeronaves e à trilha de gases poluentes deixada pelos aviões no céu. Essa poluição tem gerado debates sobre os níveis de gases de efeito estufa produzidos pelos milhares de aviões que voam diariamente pelo mundo.

"A profecia relata: 'A ave Real sobre a cidade solar, sete meses antes terá feito um presságio noturno: O mar do Oriente será atingido por um trovão, relâmpago. Sete dias depois, os inimigos estarão às portas'."

Os aficionados ao tema das profecias associam o “pássaro real” com os aviões de guerra e comerciais que se movem no céu. Quanto à noite do presságio com trovões e relâmpagos, estaria altamente relacionada com a fúria da própria terra devido às mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos.

Nostradamus: ‘Chemtrails’ é a profecia tóxica relacionada com os gases poluentes dos aviões

Os aviões têm se tornado um dos meios de transporte com maior crescimento em termos de uso, não apenas para transportar passageiros, mas também carga. Portanto, esse aumento gera mais emissões de gases poluentes, como explica o site especializado em meio ambiente ‘Ecología Verde’.

“O transporte aéreo emite aproximadamente 2% das emissões globais de carbono. Para contabilizar as emissões de CO2, são levados em consideração o número de passageiros, o tipo de avião, o número de decolagens e aterrissagens, a distância, entre outros fatores”, afirma.