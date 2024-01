Quando o marido não sabe cuidar das crianças: um desabafo sincero

O papel da paternidade moderna pode ser um desafio dinâmico, e muitas mães enfrentam a frustração de se sentirem sobrecarregadas com a responsabilidade de guiar o parceiro na criação dos filhos. Uma mãe australiana compartilhou suas experiências no Reddit, revelando como seu marido, embora presente, ainda depende dela para orientações.

A mãe, que descreve seu marido como um pai atencioso, destaca a frustração de constantemente receber perguntas sobre as necessidades básicas das crianças. Mesmo com a presença e envolvimento do marido, ela se sente como a única responsável por todas as decisões relacionadas às crianças.

A sobrecarga mental é um fenômeno comum em muitas famílias, onde as mães muitas vezes assumem o fardo de gerenciar as necessidades diárias, horários e até mesmo previsões meteorológicas. A mãe destaca que, embora o marido seja inteligente, ela ainda é a "guardiã" de todas as informações essenciais.

O desabafo revela um desejo de mudança na dinâmica, com a mãe propondo uma transição do papel de assistente para o de colega de trabalho. A ideia é promover uma parceria mais equitativa na criação dos filhos, onde ambos os pais assumem a responsabilidade sem depender constantemente de instruções.

A mãe expressa a intenção de promover a mudança, reconhecendo que, muitas vezes, os homens não compartilham automaticamente a "carga mental" das mulheres. Planeja criar listas laminadas como referência para seu marido, reconhecendo que todos têm sua própria abordagem e incentivando uma divisão mais igualitária de responsabilidades.

Ao final do desabafo, a mãe oficialmente promove seu marido de assistente para colega de trabalho, destacando a importância de trabalharem juntos como uma equipe na jornada da paternidade.