Qual a melhor hora para conectar em app de namoro?

Os especialistas em dados do Bumble revelaram o momento ideal para encontrar uma correspondência perfeita no aplicativo de namoro, e parece que a magia acontece no começo da semana, especificamente nas segundas-feiras entre 19h e 20h nos EUA e entre 20h e 21h no Reino Unido.

Apesar de ser geralmente considerada como o dia menos favorito de todos, as estatísticas do Bumble indicam que a seta digital de Cupido está mais afiada no início da semana, especialmente durante a noite de segunda-feira. Nesse período, os usuários estão mais ativos, aumentando as chances de conexões significativas.

Com inspiração nas resoluções de Ano Novo, os solteiros estão retornando em massa aos aplicativos de namoro neste mês. Janeiro 7, denominado Dating Sunday pelo Tinder, registrou um aumento significativo com mais de 58 milhões de likes adicionais e 11 milhões de mensagens enviadas no aplicativo.

Tinder-cottonbro-studio-Pexels-2

cottonbro studio / Pexels

A estratégia para o perfil perfeito

À medida que o Dia dos Namorados se aproxima na maioria dos países, os aplicativos de namoro estão em alta temporada. O especialista em insights globais de relacionamento do Tinder, Paul C. Brunson, sugere que o perfil ideal deve ter cinco fotos e não ultrapassar aproximadamente 45 palavras. Além disso, enfatiza a importância de manter conversas mais profundas antes de marcar um primeiro encontro.

Embora o aumento da atividade nos aplicativos de namoro seja notável nesta temporada, há o risco de esgotamento. Justin McLeod, CEO do Hinge, alerta que a sobrecarga de atividades e a falta de interação recíproca podem levar à exaustão dos usuários. Ele sugere que as melhores datas ocorrem quando há tempo para conhecer o outro no aplicativo antes do encontro presencial.

À medida que o Dia dos Namorados se aproxima, solteiros podem aumentar suas chances de encontrar alguém especial explorando rotas online menos convencionais. Casais inteligentes já encontraram o amor, e alguns desafios, no LinkedIn, Yelp e DuoLingo.

Este insight sobre o timing perfeito pode ser a chave para um encontro especial, então, reserve a segunda-feira à noite para seu Monday-Funday virtual no mundo dos aplicativos de namoro.