Piloto sofre desmaio a bordo e obriga avião a fazer pouso de emergência

Um avião Latam precisou fazer um pouso de emergência em Salvador após o comandante da tripulação desmaiar a bordo.

Como detalhado pelo site Globo, a aeronave decolou de Brasília nesta terça (16) com destino a João Pessoa, na Paraíba.

No entanto, quase na metade do caminho, precisou alterar o local de chegada devido a um “mal-estar” do piloto.

De acordo com a empresa, o voo LA3744 teve de realizar o pouso emergencial para que fosse prestado atendimento médico a um integrante da tripulação técnica.

A aeronave pousou em “completa segurança”, informou a companhia, que também afirmou que prestou “toda a assistência aos passageiros afetados pela situação”.

Depois, o mesmo avião voltou a decolar, agora do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), em direção ao Aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa (PB), destino final.

“A companhia ressalta que seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação e reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”, informou o empresa.

Com informações do site Globo