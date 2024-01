O belo gesto deste idoso por sua esposa comove nas redes sociais

A ação do homem para com sua esposa é um exemplo de como é o amor (Foto: X @veramaida_ )

O verdadeiro amor transcende o tempo, as aparências, as mudanças, as condições e as idades. As pessoas que se amam prevalecem no amor um pelo outro, apesar das circunstâncias, por mais difíceis que pareçam.

A pessoa que ama expressa isso com pequenos detalhes, com olhares, com sorrisos, com abraços e, às vezes, até com sacrifícios. Ela dá sim, apenas para agradar e fazer com que o ser amado se sinta bem em cada fase da vida.

Levando em consideração o exposto anteriormente, nas redes sociais há um vídeo que comove milhões de pessoas e serve como reflexão sobre a autenticidade do amor.

O vídeo foi compartilhado pela usuária Vera através de sua conta @veramaida_ na rede social X e tem oito milhões de visualizações.

A gravação começa com um idoso caminhando da beira do mar, ele vai devagar, com um pouco de água entre suas mãos e se dirige até onde uma mulher está sentada em um banco. Quando ele chega até a mulher, também idosa, ele coloca a água que ele trouxe em suas mãos, ele as esfrega suavemente e com cuidado, como se quisesse que ela sentisse a água do mar.

Vera explicou que a mulher mais velha que estava no banco é a esposa do homem e que não pode andar. "Estou chorando há meia hora com esse vídeo de um senhor levando água do mar para sua esposa que não pode andar", contou a usuária.

“Já não há mais pessoas assim”

O vídeo emociona pelas limitações próprias da terceira idade: um homem que já não consegue carregar sua esposa e ela, que já não consegue caminhar. No entanto, apesar das limitações, ele se esforçou para que ela sentisse a água do mar. Pode parecer um gesto simples, mas é um detalhe que demonstra muito amor pela ação dele em fazer sua esposa se sentir bem, já avançada em idade.

"Já não existem pessoas assim :(", escreveu alguém no comentário do vídeo, ao que outros responderam: "Existem e vão continuar existindo, infelizmente são menosprezadas em algumas ocasiões", "ainda existem, mas não fazem barulho", "o que não existe é a capacidade de prestar atenção", "existem sim, tenho uma em casa assim", "existem sim, o que não existem são mulheres dignas desse gesto", "seja uma pessoa assim e encontrará pessoas assim. Você não pode pedir uma princesa se você não é um príncipe com uma coroa para colocar em sua cabeça".