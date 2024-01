Geek é chique: óculos são o acessório fashion do ano

Os óculos estão dominando as passarelas e as redes sociais este ano, afirmando seu lugar como o acessório de moda mais quente da temporada. Seja com receita médica ou apenas como item de estilo, os óculos estão desafiando estereótipos e se tornando parte essencial do guarda-roupa, deixando para trás antigas associações negativas.

A criadora de conteúdo de Nova York Caroline Vazzana destaca que os óculos, uma vez considerados acessórios 'nerds', agora fazem parte de uma verdadeira revolução. Vazzana, que acumula cerca de 30 pares estilosos de óculos de prescrição, destaca que eles têm o poder de transformar um conjunto de "8 para 10" instantaneamente.

Os óculos "Bayonetta" - aro fino e elegante, notavelmente usados por Gisele Bündchen em 'O Diabo Veste Prada' - tornaram-se a sensação no TikTok, com criadores exibindo seus óculos vintage e testando diferentes estilos por meio de filtros virais.

Celebridades como Doja Cat, Bella Hadid, Reneé Rapp e Billie Eilish no Globo de Ouro têm adotado a tendência, enquanto marcas de luxo como Miu Miu a incorporam em suas coleções, consolidando o estilo dos anos 1990.

De acessório ?médico? a ?essencial?

Os óculos, uma vez considerados um auxílio visual 'não cool', passaram por uma evolução na percepção pública. Thierry Lasry, designer francês de óculos, destaca que agora são vistos como um "acessório facial essencial".

Ele observa um aumento significativo na demanda por lentes levemente coloridas e acredita que isso é apenas o início dessa evolução.

O mercado de óculos está estimado em cerca de US$35 bilhões atualmente, com projeções para atingir US$56 bilhões no mercado de luxo em 2033.

A diversificação de estilos, tamanhos e cores reflete a crescente demanda por opções mais elegantes, afastando-se das opções tradicionalmente monótonas.

Marcas inovadoras e inclusivas

Empresas como Vontélle, com sede no Brooklyn, estão inovando no mercado, oferecendo uma ampla gama de armações ricamente coloridas, especificamente para negros.

Desde sua fundação há quatro anos, eles venderam 33 mil pares e esperam dobrar as vendas este ano. Isso reflete uma resposta à falta de opções diversificadas historicamente disponíveis.

Caroline Vazzana, que usa óculos, destaca que é empolgante ver a popularidade dos óculos crescer. Ela relembra os estigmas associados ao acessório, mas celebra o movimento atual que encoraja as pessoas a se sentirem confiantes usando óculos. Ao se casar, ela recusou-se a abrir mão de seus óculos, afirmando que é possível ser sexy, bonita e chique usando óculos.

Seja para adicionar um toque pessoal ou transmitir uma mensagem para o mundo, os óculos estão, sem dúvida, assumindo um papel proeminente no cenário da moda.