Estudo: respirar pela boca pode causar congestão nasal e dor nos seios da face

Um estudo revelou que respirar pela boca, em vez do nariz, pode resultar em sintomas como nariz entupido, dor nos seios da face e dificuldade para dormir.

Indivíduos que são conhecidos como 'respiradores bucais' têm o dobro de chances de sofrer congestão nasal regular em comparação com aqueles que respiram pelo nariz, incluindo narizes escorrendo e dificuldades respiratórias.

A pesquisa, realizada com 2 mil adultos, revelou que a congestão nasal (64%), a dor nos seios da face (31%) e a dificuldade para dormir (30%) são todas consequências prováveis de respirar pela boca. Outros sintomas comuns incluem narizes escorrendo (33%), dificuldades respiratórias (31%) e dificuldade em dormir durante a noite (38%), levando a 28% dos participantes a se sentirem cansados ao longo do dia.

Surpreendentemente, mais de um em cada dez adultos (13%) é 'respirador bucal', número que aumenta para 18% durante o sono. A qualidade do sono também é afetada, com apenas 56% dos que respiram pela boca relatando uma boa qualidade de sono, em comparação com 68% daqueles que respiram predominantemente pelo nariz.

Pessoa-quarto-escuro-Catia-Matos-Pexels

Cátia Matos / Pexels

Impactos na saúde e soluções

O estudo foi encomendado pela Olbas, que se associou ao Dr. Roger Henderson, médico com mais de 30 anos de experiência. Ele alertou que respirar pela boca pode causar vários problemas de saúde, incluindo distúrbios do sono, fadiga diurna e risco aumentado de cárie dentária e doença gengival.

Nasal sprays, inalação de vapor e descongestionantes são as soluções mais populares para aliviar a congestão.

O Dr. Roger Henderson aconselha o uso de spray salino ou descongestionante nasal, dormir de costas com um travesseiro extra para elevar a cabeça e promover a respiração nasal. Ele também sugere manter a casa livre de alérgenos e praticar conscientemente a respiração pelo nariz durante o dia para formar o hábito.