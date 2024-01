Birra de cunhada faz noiva abandonar o casamento antes da hora

Uma noiva exausta e desolada buscou por ajuda no Reddit depois de precisar lidar com a birra de sua cunhada. Sem se identificar, ela conta que acabou até mesmo perdendo a filmagem do casamento por conta da confusão que aconteceu durante a festa.

A noiva, de 27 anos, revela que estava em um relacionamento de longa distância com seu companheiro e que após 2 anos juntos, e diversas viagens, eles decidiram oficializar a relação.

“Conheci meus sogros e cunhados por chamadas de vídeo, mas somente uma semana antes do casamento nós nos conhecemos pessoalmente. Meu marido, por outro lado, sempre que podia viajava para o Reino Unido e passava diversas semanas ao meu lado”.

“Quando fui para os EUA, onde oficializamos o casamento, eu conheci os familiares dele e foi algo complicado porque nenhum deles tentou estabelecer algum tipo de conversa comigo. Eles não perguntaram nada sobre mim e apenas falaram de coisas que eu podia apenas concordar”.

“Acabei tendo algumas crises de ansiedade e precisei de algumas saídas para conseguir respirar normalmente, o que me deixou com uma sensação de que eles não conseguiram me conhecer de verdade. Me senti ignorada e invisível”, revela a mulher.

Casamento caótico

A noiva então explica que tudo ia bem durante o dia de seu casamento. As coisas começaram como planejado e a festa pareceu agradar a todos os presentes, menos a ela que novamente se sentiu excluída.

“Somente minha amiga falava comigo e eu constantemente acabava saindo com ela para fora do salão na esperança de não ficar sozinha. Na maior parte do tempo eu também estava acompanhada pelo meu marido, mas por volta das 20hrs, quando minha amiga foi embora, nós dois notamos que ninguém estava conversando conosco, então decidimos arrumar as coisas e partir”.

“Foi quando minha cunhada notou que eu tirei meu vestido e que nós estávamos arrumando meu filho para ir embora, que ela começou a gritar comigo perguntando se estávamos indo embora. Foram 3 gritos até que ela começasse a chorar e a fazer uma imensa birra a ponto do meu marido precisar ir consolar a irmã”.

Leia também: Tia se recusa a cuidar dos sobrinhos durante suas férias e compra briga com a irmã

“Eu estava exausta e irritada com toda a situação, então avisei ao meu marido que o uber estava na frente do salão e que eu iria embora com ou sem ele. Nós fomos embora e a irmã dele está irritada comigo! Ela e o marido até mesmo confiscaram o vídeo do casamento, que ele fez, e disseram que não vamos receber por causa da nossa imaturidade. Para ela, foi imaturo da nossa parte não estender a festa após ver que ela estava magoada com a nossa saída. Eu a entendo, mas ela não poderia ter me chamado de lado para conversar ao invés de fazer uma cena no meu casamento?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente.

“Você agiu da forma correta, seu marido é quem tem que lidar com esse comportamento infantil da irmã”, comentou uma pessoa.

“Esse é um dos casos em que os convidados devem ficar quietos e aceitar a decisão dos noivos”, finalizou outra.