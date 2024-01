Alimentos para levantar o ânimo: combata o 'blue monday' e além

O terceiro domingo de janeiro, conhecido como Blue Monday, é considerado o dia mais depressivo do ano, coincidindo com o transtorno afetivo sazonal, uma forma de depressão influenciada por dias mais curtos e menos luz solar no Hemisfério Norte.

Estudos indicam que a alimentação pode impactar diretamente o humor, e escolher as refeições certas pode ajudar a superar o desânimo. Inclua em sua dieta alimentos como salmão, espinafre, couve, amêndoas, chocolate amargo e frutas vermelhas para um impulso de energia.

Verduras-Kindel-Media-Pexels

Kindel Media / Pexels

Salmão, espinafre, couve?

O salmão é considerado um dos alimentos mais ricos em nutrientes, sendo uma excelente fonte de proteínas, ácidos graxos ômega-3, selênio, fósforo e vitaminas do complexo B. Os ácidos graxos ômega-3 são conhecidos por aliviar a depressão e melhorar o humor.

Espinafre e couve são repletos de vitaminas e minerais, incluindo magnésio, que beneficia a função cerebral e o humor. Além disso, essas folhas verdes possuem ácidos graxos ômega-3 e propriedades anti-inflamatórias.

Apesar de algumas críticas recentes, as amêndoas são uma excelente fonte de nutrientes e gorduras saudáveis, como o aminoácido tirosina, que pode prevenir a deterioração da função cognitiva, especialmente em situações de estresse.

Chocolate-e-frutas-vermelhas-Lisa-Fotios-Pexels

Lisa Fotios / Pexels

Chocolate amargo e frutas vermelhas

Ao contrário de muitas barras de chocolate, o chocolate amargo contém altos níveis de cacau, repleto de antioxidantes benéficos. Estes antioxidantes auxiliam na redução da pressão arterial, melhoram os níveis de colesterol e reduzem o risco de doenças cardíacas.

As frutas vermelhas, como morangos e blueberries, são ricas em flavonoides, que regulam o humor, melhoram a memória e reduzem a inflamação. Estudos recentes indicam que o consumo diário dessas frutas pode diminuir o risco de demência em pessoas de meia-idade.

Ao incorporar esses alimentos em sua rotina, não apenas você cuida da saúde física, mas também nutre a mente, promovendo um equilíbrio emocional duradouro.