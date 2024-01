Alerta simples levou a chocante diagnóstico de câncer em modelo

A influenciadora australiana de Sydney Katrina Chan compartilhou sua jornada de descoberta de um melanoma após um alerta crucial de sua amiga Stephanie Adams. Aos 30 anos, Katrina, que adiava exames de pele devido ao custo, resolveu agir ao ver que uma marca duvidosa nos pés de Stephanie era pré-cancerosa.

Ao desembolsar cerca de US$200 para o primeiro exame de corpo inteiro, Katrina ficou atônita ao encontrar um ponto de melanoma. Após a remoção da lesão, seus gastos ultrapassaram US$1000, incluindo consultas, mapeamento de pintas, cirurgia e check-ups trimestrais.

Conscientização com custo

Apesar dos custos crescentes e da falta de cobertura do seguro saúde, Katrina agradece à amiga pela intervenção que possivelmente salvou sua vida. Ela destaca a importância de prevenir e tratar precocemente, evitando custos mais elevados no futuro.

Enquanto mais australianos evitam exames médicos devido à redução da oferta de atendimentos gratuitos, o número de diagnósticos tardios de câncer de pele deve aumentar. O Instituto do Melanoma da Austrália insta o governo a tornar os exames mais acessíveis, especialmente para pacientes de alto risco.

Com mais de 16 mil diagnósticos de câncer de pele esperados em 2024, a conscientização sobre a importância da detecção precoce é crucial. O Instituto do Melanoma incentiva os australianos a conhecerem a própria pele, procurando um médico se notarem mudanças ou tiverem preocupações com pintas ou lesões.