Alergia alimentar causa um grande desentendimento entre nora e sogra

Alergias e particularidades alimentares sempre são motivo de adequações nas reuniões de família. Para uma mulher, que desabafou no Reddit, o assunto também foi motivo de uma grande discussão.

Sem se identificar, a mulher conta que o filho está casado há 3 anos. Para garantir que a nora se sentisse bem-vinda em sua casa ela conta que sempre tentou acomodar as exigências alimentares da mulher, que chegou a adotar a dieta vegana durante algum tempo.

“Eles se mudaram para uma casa e decidiram fazer um jantar nessa semana. Liguei para minha nora para lembrar a ela de que sou alérgica a castanhas e a reação dela foi dizer que eu deveria levar minha própria comida porque ela não poderia preparar uma específica para mim, já que ela cozinha com uma grande quantidade de castanhas e não conseguiria ajustar sua cozinha para me acomodar”.

“Fiquei irritada com a forma como ela falou e disse que eu e meu marido não vamos participar do jantar. Por anos nós fizemos adequações para receber ela e sua dieta vegetariana e vegana, agora na primeira ocasião que pode ela me mandar levar meu próprio jantar? Nós começamos a discutir e ela diz que eu estou sendo exagerada na minha reação”.

O marido está ao lado dela

Segundo a mulher, diante da situação o marido ficou ao seu lado e a defendeu, dizendo que seus argumentos e preocupações têm validade. O filho, no entanto, compartilha da mesma opinião da esposa e afirma que a mãe está exagerando.

Ela também retornou a plataforma para conceder algumas outras explicações antes de pedir a opinião dos leitores.

“Felizmente minha não é uma ameaça a minha vida. Eu fico bem em uma mesa em que outros pratos contenham castanhas, só não posso comer os pratos que são feitos com castanhas, amendoins e derivados”.

“Isso me incomoda bastante, alergias alimentares podem causar desde pequenos incômodos até levar a morte”, finaliza a mulher.

Leia também: Amizade chega ao fim após jovem ser obrigada a pagar a conta nos restaurantes

Para os usuários do Reddit, a mulher não agiu errado ao se recusar a comparecer, visto que sempre se preocupou em acolher as escolhas alimentares da nora.

“Alergias alimentares não são uma escolha. Você pode morrer dependendo da intensidade da reação. O fato de você ter acomodado as necessidades da sua nora e ela ignorar as suas é algo absurdo”, comentou uma pessoa.

“No próximo jantar de família em sua casa faça questão de não deixar opções vegetarianas disponíveis. Talvez dessa forma sua nora passe a te valorizar”, finalizou outra.