Todas as terríveis previsões de Nostradamus que já se tornaram realidade Nostradamus escreveu o livro 'As Profecias' (Foto: Unsplash)

Michel de Nôtre-Dame, também conhecido como Michel Nostradame, latinizado como Nostradamus, foi um boticário francês e suposto vidente, mais conhecido por seu livro “As Profecias”.

O livro foi publicado pela primeira vez em 1555 e contém uma coleção de 942 quadras poéticas que revelavam de forma enigmática e criptografada os acontecimentos históricos mais importantes que iriam ocorrer no futuro.

Os especialistas que se encarregaram de interpretar seus versos destacam que são muitas as ocasiões em que o francês acertou em cheio com suas profecias.

De acordo com o portal Levante, as previsões de Nostradamus estão escritas em verso e redigidas de forma tão ambígua e aberta à interpretação que, praticamente, é possível ver em suas palavras um anúncio de quase qualquer acontecimento. Tudo depende da análise e deduções que se extraiam de suas famosas quadras.

Vários eventos históricos, alegadamente preditos por Nostradamus, são dos mais importantes porque mudaram radicalmente o mundo:

A Revolução Francesa

Aconteceu em 1789 e com sua previsão são associados vários versos de Nostradamus, como em um prólogo das Centúrias, onde o astrólogo e boticário francês alude a uma "renovação de século" em 1792, quando a monarquia francesa foi oficialmente abolida e a república foi proclamada.

Outra quadra também fala do "monge negro em cinza dentro de Varennes", que muitos interpretaram como a fuga de Luís XVI e sua subsequente detenção.

Coroação de Napoleão Bonaparte

Uma das quadras que alude a esse fato assegura: "Um imperador nascerá perto da Itália / que será vendido muito caro ao império / Dirão com quantas pessoas ele se alia / que parecerá menos príncipe e mais açougueiro".

Ascensão de Adolf Hitler

Nostradamus chegou a usar a palavra "hister" em seus versos, algo que tem sido associado ao som de "führer". Ele escreveu: "Do mais profundo do Ocidente da Europa / um criança nascerá de pessoas pobres / que por sua língua seduzirá as massas / Sua fama no reino do Oriente crescerá ainda mais".

Adolf Hitler nasceu na Áustria e é considerado um dos líderes mais sedutores e perigosos da história da humanidade.

"Bestas ferozes de fome rios engolirão / a maior parte do campo estará contra Hister / Em jaula de ferro o grande fará levar / quando nada o filho de germano observará", afirma Nostradamus em outra estrofe, o que associa essas profecias ao território germânico.

Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki

De acordo com algumas interpretações, Nostradamus antecipou há séculos esse cruel e dramático evento histórico que abalou o planeta. "Perto das portas e dentro de duas cidades / haverá dois flagelos como nunca visto antes / Fome, dentro da peste, lançados fora pelo ferro / pedindo socorro ao grande Deus imortal", diz sua quadra.

Alguns estudiosos das previsões de Nostradamus veem em "dentro de duas cidades" e "dois flagelos como nunca se viu igual" uma clara referência às bombas atômicas que foram lançadas durante a Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima e Nagasaki.

Tragédia do voo 571 nos Andes

Alguns especialistas estão convencidos de que Nostradamus também previu a tragédia do voo 571, que em outubro de 1972 caiu nos Andes e se tornou um dos acidentes mais conhecidos do mundo da aviação internacional devido às circunstâncias dramáticas em que os sobreviventes se encontraram.

O francês assegurou: "A voz ouvida do pássaro insólito / sobre o solo em espiral do canhão / Tão alto se elevará o preço do grão / que o homem do homem será antropófago".

Os 16 sobreviventes que sobreviveram ao acidente aéreo passaram 72 dias de inferno na neve e só conseguiram sobreviver ao comer os corpos de outros passageiros falecidos.

Ataque às Torres Gêmeas

Para muitos intérpretes das previsões de Nostradamus, esta é uma das mais claras. Seus versos afirmam: "Cinco e quarenta graus o céu arderá / fogo se aproximando da grande cidade nova / Instantaneamente, grande chama se espalhará / quando quiserem provar os normandos" e "No fogo do centro da terra / fará tremer os arredores da cidade nova / Duas grandes rochas farão guerra por muito tempo / então Aretusa tingirá novamente o rio".

Há quem relacione as "duas grandes rochas" com as torres gêmeas, enquanto a primeira estrofe contém indicações mais explícitas como "fogo se aproximando da grande cidade nova" (Nova York) ou "grande chama espalhada", em referência aos diferentes ataques de 11 de setembro.