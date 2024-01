Personal trainer revela maneiras incomuns de perder peso sem ir à academia

Perder peso pode ser desafiador, mas segundo Michael Hamlin, personal trainer e fundador da EverFlex Fitness, há maneiras inusitadas de alcançar resultados combinando uma dieta saudável, exercícios regulares e atividades surpreendentes.

Hamlin destaca que, além de uma dieta equilibrada e exercícios, a inclusão de atividades inesperadas pode queimar mais calorias e manter a motivação. Aqui estão maneiras, fáceis de incorporar, para potencializar a perda de peso.

Ria e se movimente

Estudos mostram que rir por apenas 10 a 15 minutos diários pode queimar até 40 calorias. O riso contrai e expande os músculos, elevando a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, além de reduzir os níveis de cortisol, associado ao ganho de peso.

Pequenos hábitos fazem diferença. Estacionar mais longe ou descer uma estação antes no transporte público adiciona movimento, promovendo passos extras, aumento do fluxo sanguíneo e oxigenação cerebral.

Em vez de permanecer sentado, faça uma caminhada rápida após as refeições. Isso direciona a energia da comida para as células, reduzindo picos de açúcar no sangue pós-refeição e promovendo a queima imediata de energia.

Atividades simples como reciclar ou dobrar roupas queimam calorias. Por exemplo, aspirar por 30 minutos pode queimar até 166 calorias. Embora essas tarefas não substituam um exercício intenso, contribuem para um estilo de vida mais ativo.

Dar uma volta pelo apartamento, escritório ou bairro pode ser uma prática eficaz. O movimento constante mantém alta a temperatura corporal, evitando o enrijecimento das articulações, especialmente útil para quem se exercita à noite.

Respiração e descansos

Respirar fundo antes das refeições impacta a capacidade do corpo de queimar calorias em vez de armazená-las. A respiração consciente acalma o sistema nervoso, mantendo o metabolismo em modo de queima de calorias.

Banho frio ativa a gordura marrom, que queima calorias para gerar calor e manter a temperatura corporal. Esse processo, chamado termogênese, contribui para o aumento do gasto calórico ao longo do dia.

Durante a preparação de alimentos, realizar elevações de panturrilha mantém a atividade física. Esse exercício simples pode ser feito em casa, adicionando movimento ao cotidiano.

Um sono adequado promove melhor função hormonal, reduzindo o cortisol, hormônio do estresse associado ao ganho de peso. Dormir bem também ajuda a evitar excessos alimentares.

Configurar metas de passos por hora em um smartwatch lembra de levantar e caminhar ao longo do dia. Essa prática simples é eficaz para aumentar a atividade física diária e queimar mais calorias.

Seguindo essas dicas, combinando hábitos surpreendentes com uma rotina saudável, é possível potencializar a perda de peso de forma acessível e eficaz.