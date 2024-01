Pai é acusado de favorecer o filho mais velho e se choca com o desabafo da filha

Lidar com filhos que têm personalidades diferentes pode ser um grande desafio para os pais, o que pode causar alguns conflitos dentro de casa e algumas reações inesperadas. Preocupado com um recente desabafo de sua filha, um homem buscou por conselhos no Reddit após ouvir que está favorecendo o filho mais velho enquanto ignora as conquistas de sua filha mais nova.

Sem se identificar, um jovem pai de 35 anos pediu por apoio ao relatar em detalhes como o relacionamento dele com a filha pode estar desandando. Para ele, as complicações começaram há 7 anos, quando a mãe das crianças faleceu de forma inesperada.

“Acho que minha filha, Emma, foi quem sentiu de forma mais intensa. Ela tinha 7 anos na época enquanto meu filho, Jacob, tinha 9. Emma entrou em um período de raiva intensa onde ela ficava irritada com tudo e com todo, isso já está mais calmo no momento. Meu filho, por outro lado, se afundou nos estudos e nas preocupações com seu futuro”.

“Dois anos atrás eu me casei novamente e minha esposa se dá bem com meus filhos, em especial com minha filha. Elas estão bem apegadas uma à outra e passam muito tempo juntas”.

“Como eu trabalho durante grande parte da semana, até mesmo quando estou em casa, acabo não passando tanto tempo com meus filhos quanto eu queria, mas faço questão de sempre conversar com eles durante o jantar”.

Ele ficou chocado com o desabafo da filha

O homem explica que nos momentos em que conversa com os filhos durante o jantar, o filho mais velho sempre conta algo interessante que aconteceu na escola e é parabenizado por isso, chegando até mesmo a receber alguns privilégios. A filha, por outro lado, não costuma conversar muito, mas ele não imaginava os motivos dela para agir desta forma.

“No sábado, depois da minha esposa incentivá-la, Emma contou que tirou uma nota boa em sua aula de ciências e eu disse que fiquei feliz por ela. Na mesma noite, mais tarde, ela foi até meu escritório e perguntou se eu gostaria de ver seu projeto de escrita criativa, mas eu estava ocupado e disse a ela para me mostrar no dia seguinte”.

“Ela saiu andando e disse que se fosse o irmão eu teria parado tudo para dar atenção”, revela o pai.

Segundo ele, na manhã seguinte a esposa o chamou para uma conversa e revelou os sentimentos compartilhados pela filha dele, algo que o deixou impressionado.

“Ela disse que Emma foi até ela chorando e dizendo que eu não presto o mínimo de atenção nela e que não sou capaz de elogiar suas conquistas. Eu não pensei que eu estava agindo de forma nociva ou negligenciando os sentimentos da minha filha, agora comecei a me questionar sobre isso e preciso de ajuda”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, foi bom ele ter percebido isso a tempo, agora ele precisa recuperar o relacionamento com a filha.

“Sua filha, que é tímida e luta com diversos problemas causados pela perda da mãe, te pediu para olhar o trabalho escolar dela e você apenas a ignorou para trabalhar, você acha que agiu certo em algo?”, comentou uma pessoa.

“Você está favorecendo seu filho e precisa prestar mais atenção em sua filha e nas coisas que ela e sua esposa te sinalizam”, finalizou outra.