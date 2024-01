Mulher milionária está procurando pessoas para presentear com a herança que recebeu de sua avó

Uma herdeira austro-alemã está formando um grupo de cidadãos para decidir como doar parte da fortuna que herdou de sua avó.

Marlene Engelhorn, que tem 31 anos e vive em Viena, quer que 50 austríacos determinem como devem ser redistribuídos 25 milhões de euros (US$25 milhões) de sua herança.

"Sem ter feito nada por isso, herdei uma fortuna e, portanto, poder", afirmou.

"E o Estado nem mesmo quer impor impostos sobre isso."

A Áustria aboliu o imposto sobre heranças em 2008, sendo um dos poucos países europeus que não tributam as heranças.

Engelhorn considera isso injusto.

Ela é descendente de Friedrich Engelhorn, fundador da empresa química e farmacêutica alemã BASF, e herdou uma grande quantia de dinheiro quando sua avó faleceu em setembro de 2022.

A revista americana Forbes estimou a fortuna de Traudl Engelhorn-Vechiatto em US$4,2 bilhões e mesmo antes de sua morte, sua neta já afirmou que queria distribuir cerca de 90% de sua parte na herança.

Na quarta-feira, começaram a chegar na Áustria 10.000 convites endereçados a cidadãos selecionados aleatoriamente.

Aqueles que desejarem participar na iniciativa de Engelhorn, conhecida como "Bom Conselho para a Redistribuição", podem se registrar online ou por telefone.

Dessa amostra inicial de 10.000 austríacos, todos maiores de 16 anos, serão selecionadas 50 pessoas e também serão escolhidos 15 membros suplentes em caso de desistência.

"Se os políticos não fazem o seu trabalho e não redistribuem a riqueza, então farei eu mesma", explicou em sua declaração.

"Muitas pessoas têm dificuldades em chegar ao final do mês com um emprego em tempo integral e pagam impostos por cada euro que ganham em seu trabalho. Isso é um fracasso da política, e se a política falha, então os cidadãos terão que se virar."

Em maio de 2022, Marlene Engelhorn juntou-se a um punhado de milionários em Davos que pediam uma maior taxação para os ricos.

Christoph Hofinger, diretor-geral do Instituto de Previsão, que apoia a iniciativa, afirmou que o conselho para a redistribuição do dinheiro da herdeira seria composto por 50 pessoas "de todas as idades, estados federados, classes sociais e origens".

Será solicitado ao grupo que "contribuam com suas ideias para desenvolver soluções conjuntas em benefício de toda a sociedade", afirmou.

Participarão de uma série de reuniões que serão realizadas em Salzburgo com acadêmicos e organizações da sociedade civil de março a junho deste ano.