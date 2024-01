Magoada com as atitudes da mãe, ela decidiu confrontar a idosa: ‘O que ela faz é desrespeitoso’

Uma mulher buscou por ajuda no Reddit depois de precisar encontrar formas de lidar com um comportamento desrespeitoso de sua mãe idosa. Segundo ela, apesar de ter 85 anos, a mãe continua insistindo em palpitar na sua vida de forma um tanto quanto inadequada.

Sem se identificar, a mulher de 58 anos conta que sua família sempre foi um tanto quanto sarcástica e com senso de humor questionável, algo que fica ainda pior quando ela leva em consideração seu histórico de vida pessoal.

“Eu tenho dois filhos com meu ex-marido, nós nos separamos há 15 anos e desde então não tive sucesso em relacionamentos de longa duração. Meus filhos são a minha prioridade e eu estou bem com isso”, conta a mulher.

“Minha mãe e meus irmãos, por outro lado, fazem piada com o fato de eu estar solteira a tanto tempo. Eles têm minha foto de casamento pendurada em um mural e recentemente colocaram um papel escrito ‘Vaga aberta’ em cima do rosto do meu ex-marido. Eles acharam isso extremamente engraçado, enquanto eu me senti ofendida e fiz questão de deixá-los cientes disso”.

As coisas ficaram mais intensas

Apesar de dizer a família como se sente, a mulher conta que todos ignoraram seus sentimentos e deixaram a foto como uma espécie de “piada familiar”, algo que ela precisou lidar ao longo de diversos meses e tentando se manter calada para “garantir a paz” entre a família.

“Minha irmã, em especial, é uma pessoa que sempre faz piadas sobre isso mesmo quando ela também está solteira e divorciada. Por alguma razão minha mãe a favorece e não faz piadas com ela e nem tem as fotos do casamento dela penduradas no mural”.

“No Natal eu imprimi diversas fotos para minha mãe esperando que ela trocasse a foto do meu casamento, mas ela se recusa e diz que ama aquela foto. Eu fiquei cansada e retirei a foto da moldura. Disse a ela que ela teve diversas opções e formas de não me deixar desconfortável, mas escolheu por esse caminho”.

“Eu só queria ter rasgado a foto, mas não fiz isso. Dias depois minha mãe me ligou dizendo que eu roubei a foto dela, mas eu acho que agi de forma justificada uma vez que tudo o que eu pedi foi por respeito”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu em legítima defesa ao tomar a atitude de tirar a foto da moldura.

“Aquilo só seria uma piada se você a visse como sendo uma piada”, comentou uma pessoa.

“Isso não é piada ou brincadeira, é perseguição e não é engraçado”, finalizou outra.