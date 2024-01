Mãe viraliza ao registrar o filho em homenagem aos integrantes do BTS

O relato publicado por uma mãe brasileira viralizou nas redes sociais. Cansada de ter que dar explicações sobre o nome de seus filhos, a mulher decidiu desabafar e dizer de uma vez por todas que sim, nomeou seu filho mais novo em homenagem aos integrantes do grupo sul-coreano BTS.

Conforme publicado pelo Extra, a mãe revelou que precisou passar por dois cartórios antes de conseguir registrar o filho com o nome desejado, e ainda assim precisou fazer algumas mudanças na escolha.

Inicialmente, ela tinha a intenção de dar ao filho o nome dos sete integrantes do grupo de K-Pop BTS, mas com as recusas dos cartórios ela escolheu nomear o bebê com apenas dois dos nomes, algo que foi aceito por um dos cartórios procurados por ela.

Desta forma, o mais recente membro da família foi batizado como Seokjin Namjoon Silva Costa.

Registro viral

O vídeo que viralizou recentemente conta com uma série de explicações da mãe e um recado direto enviado a todos que criticam sua decisão sobre o nome de seus três filhos.

“Pra vocês que estão achando ruim que eu coloquei o nome do BTS no meu bebê. Meus amores, só lamento porque gosto é gosto, eu sou a mãe, eu escolho o nome dos meus filhos. Quando vocês tiverem o de vocês, vocês escolhem”.

Ela então direciona a palavra aos filhos mais velhos e pede que cada um diga seu nome revelando que os três possuem nomes incomuns, mas que agradaram a mãe por diversos motivos.

A mais velha se chama Angelique Princess e o filho do meio, Maiflo Dexter Arturo, registros comprovados pela mãe ao publicar parte da certidão de nascimento dos filhos.

“Eu escolho pros meus filhos o que eu acho que é o melhor. Se você gostou, muito obrigada. Se não gostou, só lamento”, finaliza a mãe.

e pra completar ela queria registrar o filho com o nome dos 7 cantores do BTS pic.twitter.com/2uUX8LbrbQ — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) January 15, 2024

