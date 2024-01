Jovem chama a atenção de sua tia após o anúncio da morte de seu pai ser feito na internet

Uma jovem está precisando lidar com uma situação delicada enquanto tenta elaborar o luto pela perda de seu pai na véspera de Natal. Segundo ela, que publicou um relato no Reddit, sua tia fez questão de anunciar a morte do irmão nas redes sociais antes mesmo da notícia chegar aos familiares mais próximos.

Sem se identificar, a jovem de 28 anos revela ter perdido o pai para o câncer na véspera do Natal de 2023. Na ocasião, sua mãe e seu companheiro a foram buscar no trabalho para dar a notícia pessoalmente, visto que ela e o pai eram extremamente próximos.

“Minha madrasta foi ficar com seus filhos e com os netos, enquanto minha mãe ficou com a gente. Nesse meio tempo, minha madrasta avisou meu avô e pediu a ele para não contar o ocorrido a outras pessoas antes que eu e meu irmão soubéssemos”.

“Nem 15 minutos depois disso, e menos de 2 horas depois da morte do meu pai, minha tia fez uma postagem no Facebook dizendo que o Natal seria difícil por causa da perda do seu irmão”.

Ela tomou uma atitude

Irritada com a situação e por saber do histórico familiar entre sua tia e seu pai, a jovem decidiu interferir na publicação da tia, que afirma ter visto poucas vezes ao longo de sua vida.

“Ela tem muitos parentes no Facebook, então eu comentei dizendo que não postaríamos nada nas redes sociais até termos certeza de que os filhos soubessem de tudo pessoalmente. Depois a ‘agradeci’ por ter tirado essa escolha das nossas mãos”.

“Ela respondeu dizendo que meu primo, que tem menos de 30 pessoas no Facebook, tinha feito o mesmo e que ela não precisava da minha atitude rebelde! Minha mãe interferiu dizendo que ela não agiu de forma apropriada e eu perdi a linha”.

“Eu respondi questionando a qual atitude ela se referia já que era o meu pai que faleceu e era direito de nós, filhos dele, saber por nossos parentes próximos e não pela internet. Ela me mandou ir para o inferno e depois bloqueou todos nós. Tudo isso foi feito de forma pública no Facebook”.

“Vários familiares entraram em contato depois, e ela foi proibida de ir ao funeral, mas agora estou me questionando se exagerei”, finaliza a jovem.

Entre os usuários do Reddit, todos ofereceram apoio à jovem tanto pela situação em que ela se encontra, quanto pela atitude de sua tia.

“Sinto muito pela sua perda, você agiu correto e ninguém deveria fazer publicações sem a autorização da família”, comentou uma pessoa.

“Sua tia é uma pessoa horrível! Ela deve estar apenas querendo saber se vai receber alguma coisa com a morte do seu pai! Sinto muito”, finalizou outra.