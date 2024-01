FAA inicia ação de inclusão

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA está ativamente recrutando trabalhadores que sofrem de "deficiências intelectuais" graves, problemas psiquiátricos e outras condições mentais e físicas, como parte de uma iniciativa de contratação voltada para diversidade e inclusão.

A FAA, sob a gestão do Departamento de Transportes do Secretário Pete Buttigieg, destaca em seu site que as "deficiências-alvo" recebem atenção especial na política de recrutamento, incluindo audição, visão, falta de extremidades, paralisia parcial, paralisia completa, epilepsia, deficiência intelectual grave, deficiência psiquiátrica e nanismo.

O plano de contratação de Diversidade e Inclusão da FAA argumenta que a diversidade é fundamental para atingir a missão da FAA de garantir viagens seguras e eficientes em todo o país e além.

Após o incidente em que uma porta de um Boeing 737 Max 9 se rompeu durante um voo da Alaska Airlines em 5 de janeiro, a FAA suspendeu todos os voos dessas aeronaves e está realizando uma "inspeção extensiva" e manutenção. A agência também aumentará sua supervisão sobre a produção da Boeing e fornecedores de peças.

Aviao-Interno-Kelly-1

Kelly / Pexels

Críticas

O setor aéreo tem sido alvo de críticas nas redes sociais e por figuras públicas que alegam que as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão tornam os voos menos seguros. No entanto, críticos dessas opiniões argumentam que a diversidade é essencial e que a segurança não deve ser comprometida.

A FAA, em seu site, afirma que pessoas com deficiências mentais e físicas graves são o segmento mais sub-representado na força de trabalho federal. A agência destaca seu apoio a diversas associações e iniciativas para acomodar funcionários de comunidades e origens diversas.

A FAA esclarece que alguns gerentes podem contratar pessoas com deficiência através de um processo de contratação "na hora", desde que a documentação necessária seja enviada. Além disso, promete fornecer "acomodações razoáveis" no trabalho para funcionários com deficiência.

O Dr. Stanley Goldfarb, presidente do grupo "Do No Harm", composto por profissionais de saúde, estudantes de medicina e formuladores de políticas, destaca a responsabilidade da indústria da aviação na segurança dos passageiros. Ele observa que, embora as pessoas com deficiências devam ser consideradas, a segurança deve permanecer a prioridade.